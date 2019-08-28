Среда, 28 Август, 12:35

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 66,26
€ 73,61
Обь
261см +47

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Лесные пожарыОтключения горячей водыПолитические скандалы на Алтае
Новости

Микрозаймы под залог маткапитала раздавали более 10 компаний на Алтае

, ИА "Амител"
В алтайском отделении Центробанка рассказали, что ждет рынок микрокредитования края
На Алтае наведут порядок на рынке по предоставлению микрозаймов / Фото: Orifa.ru

На Алтае наведут порядок на рынке по предоставлению микрозаймов / Фото: Orifa.ru

За первую половину 2019 года в Алтайском крае выявлено 11 юридических лиц, которые предоставляли займы населению с привлечением средств материнского капитала, рассказал заместитель управляющего барнаульским отделением Центробанка Андрей Антипов.

В августе президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит навести порядок на рынке по предоставлению микрозаймов. В первую очередь изменения должны защитить людей от обмана со стороны недобросовестных и нелегальных кредиторов. Основные изменения коснутся права выдавать потребительские кредиты под залог жилья.

Антипов рассказал, что ждет рынок микрокредитования Алтайского края в этом году. Так, с 1 октября 2019 года ипотеку смогут выдавать только профессиональные кредиторы – банки, МФО, кредитные потребительские (КПК) и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы (СКПК), Росвоенипотека, а также единый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ и уполномоченные им организации. Исключением станут ипотечные займы, которые работодатель может выдать своему сотруднику.

У микрофинансовых организаций право выдавать потребительские займы под залог жилья остается только до 1 ноября 2019 года. После этого МФО смогут предоставлять гражданам займы только под залог нежилой недвижимости. Такая норма, как подчеркнул Антипов, поставит вне закона деятельность черных кредиторов, которые порой маскируются под легальных, например, под МФО и кооперативы.

Проверить статус кредитора можно на сайте Банка России в Справочнике участников финансового рынка http://cbr.ru/links/fmp_check/. Перечень уполномоченных Дом.рф организаций публикуется на его сайте. Для КПК и СКПК максимальный размер процентной ставки по ипотеке для граждан будет определять Банк России (для займов, не связанных с предпринимательством).

Ранее сообщалось, что средний размер микрозайма снизился в России на 4% и составил 12 тысяч рублей.

В ближайшее время должны повыситься стандарты деятельности микрокредитных компаний (МКК). С 1 июля 2020 года к деловой репутации руководства и владельцев МКК будут предъявлять такие же требования, что и к органам управления микрофинансовых компаний (МФК). Если МКК была выведена из реестра за нарушение закона, то лица, которые ею управляли, больше не смогут занимать соответствующие позиции в МФО. Также с этого времени увеличится минимальный размер собственных средств микрокредитной компании до 1 млн рублей. И в течение последующих лет сумма будет поэтапно повышаться – с 1 июля 2024 года она будет составлять 5 млн рублей. До этого пороговые суммы собственных средств были установлены только для МФК, которые имеют право привлекать инвестиции от граждан в размере от 1,5 млн рублей.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

28.08.2019 11:40
гость

И вот прям никто не "крышевал" это ? НЕ ВЕРЮ!

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
12:18
Рейтинг глав: Томенко, в отличие от Карлина, показывает себя открытым руководителем 1
12:06
Кавказская овчарка напала на детей в Рубцовске 0
11:45
"Алтайлес" благоустраивает места отдыха в городах и селах края 6
11:32
Змеи на детской площадке напугали жителей Бийска 0
11:26
Микрозаймы под залог маткапитала раздавали более 10 компаний на Алтае 1
10:57
МВД поддержало блокировку банковских карт при странных операциях 1
10:32
Алтайский государственный университет приглашает в магистратуру 0
10:16
Женщину с ВИЧ хотят лишить родительских прав за кормление грудью 2
10:01
Новая коллекция легендарного бренда одежды и обуви появилась в "Спортивном мире" 0
09:58
Легко обмануть: мошенники считают жителей Алтайского края самыми доверчивыми 9
09:31
Оплату за водоснабжение в Каменском районе теперь будет принимать "Алтайэнергосбыт" 0
09:00
Скончался алтайский художник Алексей Дрилев 1
08:32
Миссия выполнима: 5 реальных историй от сотрудников Сервиса личной поддержки Tele2 8
08:16
65 дворов благоустроили в Барнауле за лето 6
08:02
Больше чем просто кино: куда в Барнауле сходить любителям качественного отдыха 3
07:49
Автомобиль сбил школьницу на зебре в Барнауле 35
07:45
А какое было у тебя: 10 крутых фотографий уходящего лета из разных уголков России 0
07:32
В Барнауле проходит благотворительная акция "Школьная пора" 3
07:25
19-летняя девушка пропала в Барнауле. Ее ищут четыре дня 9
07:14
Барнаул в деталях. Фотопрогулка по деревянному центру столицы 5
07:03
Деашанизация. Почему барнаульцы разлюбили гипермаркеты и что придет им на смену 46
06:48
Алтайские депутаты просят Москву изменить закон о доплатах сельским труженикам 1
06:26
Досрочное голосование стартовало на Алтае. Кто и как cможет выбрать депутатов заранее 4
06:01
По поликлиникам инкогнито: алтайский министр рассказал, как проверяет работу врачей 9
23:59
Израильский путешественник застрял на Алтае из-за сломавшейся "газельки" 0
22:44
Пять новых российских островов открыли в Арктике. Ранее их скрывал ледник 0
22:21
Путин купил мороженое Эрдогану, а сдачу отдал Мантурову на развитие авиации 16
22:01
Решил вечером в "Ленту" заехать. ДТП с двумя большегрузами создало пробку в Барнауле 0
21:45
Пенсионерка три часа просидела у больницы в Севастополе, пока не умерла 11
21:24
Не моя сестра. Алтайский депутат Попов открестился от родства с C.C. Catch 10
20:57
Новая графа появится в резюме, чтобы брать на работу "неравнодушных волонтеров" 12
20:31
Программа праздничных мероприятий на День города Барнаула. Будет восемь площадок 4
19:59
Робот Федор на "Союзе МС-14" успешно пристыковался к МКС со второй попытки 0
19:48
Кирпичи начали делать на барнаульском сереброплавильном заводе 0
18:54
Олег Хорохордин должен победить в первом туре, но возможно и протестное голосование 1
18:26
Жители алтайского села Рассвет уже неделю живут без воды. Скважина "ушла в закат" 0
17:59
Новую систему пенсионных накоплений вскоре ожидают большие изменения 12
17:29
Средний размер льготной ипотеки на Алтае составляет от 1,5 млн до 1,7 млн рублей 0
16:43
Жительнице Алтая за долг банку заблокировали карту. Теперь пенсию получают коллекторы 9
16:35
Депутаты и чиновники приехали в Бийск для решения конфликта по декларациям 4
16:19
Мать задержанной администраторши приюта "Успех" отрицает признательные показания 6
15:59
Три участка дорог под Барнаулом перекроют 27 августа из-за военных колонн 1
15:46
Гасаев, Никулин и Винс попросили у Томенко помещение для Алтайского театра эстрады 8
15:28
Варламов похвалил реконструкцию "расстрела предателя" в Алтайском крае 11
15:17
Орнитологи просят не закармливать голубей до смерти в центре Барнаула 10
14:53
Мальчикам – френчи, девочкам – передники. Новую школьную форму предложил Милонов 43
14:26
Уволенных заринских библиотекарей "лишили" премии из-за хитрости директора учреждения 7
14:25
Двое полицейских принудили к сексу на пляже 17-летнюю спортсменку 26
14:02
"Будущие кадры современного здравоохранения" успешно поступили в АГМУ 10
13:40
В Дагестане выявили 200 фальшивых пенсионеров и инвалидов 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.