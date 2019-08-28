Микрозаймы под залог маткапитала раздавали более 10 компаний на Алтае

За первую половину 2019 года в Алтайском крае выявлено 11 юридических лиц, которые предоставляли займы населению с привлечением средств материнского капитала, рассказал заместитель управляющего барнаульским отделением Центробанка Андрей Антипов.

В августе президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит навести порядок на рынке по предоставлению микрозаймов. В первую очередь изменения должны защитить людей от обмана со стороны недобросовестных и нелегальных кредиторов. Основные изменения коснутся права выдавать потребительские кредиты под залог жилья.

Антипов рассказал, что ждет рынок микрокредитования Алтайского края в этом году. Так, с 1 октября 2019 года ипотеку смогут выдавать только профессиональные кредиторы – банки, МФО, кредитные потребительские (КПК) и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы (СКПК), Росвоенипотека, а также единый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ и уполномоченные им организации. Исключением станут ипотечные займы, которые работодатель может выдать своему сотруднику.

У микрофинансовых организаций право выдавать потребительские займы под залог жилья остается только до 1 ноября 2019 года. После этого МФО смогут предоставлять гражданам займы только под залог нежилой недвижимости. Такая норма, как подчеркнул Антипов, поставит вне закона деятельность черных кредиторов, которые порой маскируются под легальных, например, под МФО и кооперативы.

Проверить статус кредитора можно на сайте Банка России в Справочнике участников финансового рынка http://cbr.ru/links/fmp_check/. Перечень уполномоченных Дом.рф организаций публикуется на его сайте. Для КПК и СКПК максимальный размер процентной ставки по ипотеке для граждан будет определять Банк России (для займов, не связанных с предпринимательством).

Ранее сообщалось, что средний размер микрозайма снизился в России на 4% и составил 12 тысяч рублей.

В ближайшее время должны повыситься стандарты деятельности микрокредитных компаний (МКК). С 1 июля 2020 года к деловой репутации руководства и владельцев МКК будут предъявлять такие же требования, что и к органам управления микрофинансовых компаний (МФК). Если МКК была выведена из реестра за нарушение закона, то лица, которые ею управляли, больше не смогут занимать соответствующие позиции в МФО. Также с этого времени увеличится минимальный размер собственных средств микрокредитной компании до 1 млн рублей. И в течение последующих лет сумма будет поэтапно повышаться – с 1 июля 2024 года она будет составлять 5 млн рублей. До этого пороговые суммы собственных средств были установлены только для МФК, которые имеют право привлекать инвестиции от граждан в размере от 1,5 млн рублей.