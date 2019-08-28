19-летняя девушка пропала в Барнауле. Ее ищут четыре дня

19-летнюю Бахар Сарыеву разыскивают в Барнауле. В последний раз девушку видели четыре дня назад – 24 августа 2019 года.

С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно, сообщает региональное отделение поискового отряда "Лиза Алерт" в социальной сети "ВКонтакте".

Приметы: рост – 168 см, худощавого телосложения, карие глаза. Носит короткую стрижку.

Волонтеры просят всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшей, звонить по номерам 8-800-700-54-52 или 02 (112).