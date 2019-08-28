19-летняя девушка пропала в Барнауле. Ее ищут четыре дня

19-летнюю Бахар Сарыеву разыскивают в Барнауле. В последний раз девушку видели четыре дня назад – 24 августа 2019 года.
С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно, сообщает региональное отделение поискового отряда "Лиза Алерт" в социальной сети "ВКонтакте".
Приметы: рост – 168 см, худощавого телосложения, карие глаза. Носит короткую стрижку.
Волонтеры просят всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшей, звонить по номерам 8-800-700-54-52 или 02 (112).
Комментарии
Так ей 17 или 19?
да свои походу упёрли куда по развлекаться, деваха вроде симпотная
28.08.2019 07:53
- гость -
с математикой плохо???
Однозначно свои уперли поразвлекаться
да похитили невесту
Одежда - неизвестно. Вот как это?!
Одежда - неизвестно. Вот как это?!
А как лучше написать?
Неизвестна?