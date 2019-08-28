Автомобиль сбил школьницу на зебре в Барнауле

Автомобиль сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе в Барнауле, сообщает "Алтайская правда".

Авария произошла 27 августа на улице Аванесова в районе аллеи ветеранов. Водитель, допустивший наезд на ребенка, остановился и вызвал скорую помощь.

Школьницу с полученными травмами доставили в городскую больницу.