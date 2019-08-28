Автомобиль сбил школьницу на зебре в Барнауле

Автомобиль сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе в Барнауле, сообщает "Алтайская правда".
Авария произошла 27 августа на улице Аванесова в районе аллеи ветеранов. Водитель, допустивший наезд на ребенка, остановился и вызвал скорую помощь.
Школьницу с полученными травмами доставили в городскую больницу.
Комментарии
Нада у тех кто знаки и разметку нифига не видит и не соображает, что его повозка быстро не остановиться права отбирать пожизненно - это убийцы рано или попозже.
Девахе 14 лет, а не умеет дорогу переходить безопасно для себя. Жизнь свою не ценит, что-ли?
то ли народ с лета расслабон отключить не может.
За
последниекрайние несколько дней самого могли прикатать несколько раз - водятлы едут никого не замечая. И не скажу , что летают. просто ТУПО не видят . Или не хотят останавливаться
Вы уверены что школьницу? документы проверяли? почему не девочку-подростка, девушку 14ти лет.
Шли с ребенком в больницу, впереди нас шло двое мальчишек лет 7-8. Остановились у пешеходного перехода, дождались, пока остановятся машины. Прошли два ряда, на третьем их чуть не сбила машина, которая даже не притормозила.
Вчера на Ленина женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, водитель на БМВ как несся километров 80, так не снижая скорости чуть тетке пятки не переехал. Ещё и сигналил, мол, уберись с дороги.
Вот так, соблюдая ПДД, можно запросто лишиться жизни из-за "хозяев жизни"..
Уроды.
В 90-ые годы никто никого не пропускал все ждали пока проедут машины, а сейчас дали волю пешеходам так они обнаглели даже по сторонам не смотрят когда дорогу переходят.
Ох налетели разъяренные обиженные пешики.
Диванные анлитики. Подробностей нет а уже вина водителя?
Мне вас жаль. Стадо.
А я например вчера ехал после работы себе спокойно и НЕ на переходе а просто на дороге во власихе за мячиком выскачила девочка лет 10 прям под колеса, экстренное торможение - благо сзади на дистанции был авто, не поризошло ДТП и ребенок не пострадал.
Что скажите? А таких случаев тоже много, только о них не пишут. жертв нет - новости нет. А пешики дофига гадят, и зачастую их вина.
Надо подземные или надземные переходы строить. Был в Сочи, там в основном такие. Переходишь и не думаешь. И водители только за машинами смотрят, на пешеходов не отвлекаются. Безопасно? Да!
28.08.2019 09:36
krash
старожил
О и налетели водятлы, которым лучше, чтобы пешиков вообще не было!
28.08.2019 09:58
- гость -
Да от пешиков всего лишь требуется "УБЕДИТЬСЯ в безопасности пересечения проезжей части". Нет идеальных людей, любой может и отвлечься и не заметить, а вы, пешики рискуете жизнью выбегая на полном ходу под колеса. И не хотите этого понимать, что ПДД и ДЛЯ ВАС НАПИСАНЫ и написаны они КРОВЬЮ.
28.08.2019 10:04
krash
старожил
То есть для взрослого, адекватного (судя по пройденной медкомиссии) водятла вы скидку делаете на "отвлечься" и "НЕ ЗАМЕТИТЬ", а для семилетнего ребенка, который "УБЕДИЛСЯ в безопасности передвижения проезжей части" и которого и не видно из-за ОСТАНОВИВШИХСЯ машин, нет.
Слабоумие однако... Продолжайте и дальше топить за своих шибанутых собратьев.
И это, упаси бог, не относится к остальным ВОДИТЕЛЯМ, которых все-таки, спасибо им, большинство
у психиатра водятлы на комиссиях также рубаху рвут кто и что обязан, или блеяят скромно показывая какие адекватные они
28.08.2019 10:12
- гость - И с той, и с другой стороны есть как адекватные, так и беспечные участники дорожного движения. Степень ответственности и степень риска разная. Водитель при всех своих обязанностях на несколько пунктов, рискует машиной, деньгами, свободой. А пешеход - здоровьем и жизнью. Не равноценные понятия, не так ли?
28.08.2019 10:15
Нестор
На каких комиссиях? Ты хоть раз проходил психиатра для медсправки на ВУ?
Смешной ты...
28.08.2019 10:19
- гость -
28.08.2019 10:15
Нестор
На каких комиссиях? - психиатра проходят когда права на вождение получают, зайди к нему если не проходил, мало ли
Водитель, допустивший наезд на ребенка, остановился и вызвал скорую помощь
Ну хоть остановился. Всякие твари есть
28.08.2019 10:19
- гость -
- я проходил. что смешного? Ипсихиатра и нарколога и какую то хрень по проверку мозга, из за категории С. когда вазелином голову намазывают, проводами утыкивают и лампочками в глаза моргают. не все увы покупают справки и права.
28.08.2019 10:12
- гость - - а я смотрю вы идеальный, считающий, что водитель прям святой и должен видеть всех насквозь, в том числе знать когда человек решит дорогу перебежаьт, видеть сквозь кусты и других участников движенияЯ? Не много ли на себя берете? Про слабоумие не по адресу уж точно. По себе людей не судят. И оскоблять, еще и скрываясь под маской "Гость" это тоже такой себе поступок, но видимо в вашем стиле. Жаль вас.
Ипсихиатра и нарколога и какую то хрень по проверку мозга, из за категории С. когда вазелином голову намазывают, проводами утыкивают и лампочками в глаза моргают. не все увы покупают справки и права.
Оно и видно. Проходил, но за прохождение пришлось заплатить... Такое же чудо в перьях, как месный.