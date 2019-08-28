Среда, 28 Август, 09:57

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 66,26
€ 73,61
Обь
261см +47

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Лесные пожарыОтключения горячей водыПолитические скандалы на Алтае
Новости

Автомобиль сбил школьницу на зебре в Барнауле

, ИА "Амител"
Девочку увезли в больницу с травмами
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Автомобиль сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе в Барнауле, сообщает "Алтайская правда".

Авария произошла 27 августа на улице Аванесова в районе аллеи ветеранов. Водитель, допустивший наезд на ребенка, остановился и вызвал скорую помощь.

Школьницу с полученными травмами доставили в городскую больницу.

Материалы по теме
Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

28.08.2019 08:24
месный

Нада у тех кто знаки и разметку нифига не видит и не соображает, что его повозка быстро не остановиться права отбирать пожизненно - это убийцы рано или попозже.

0  0
28.08.2019 08:46
Отчаянная

Девахе 14 лет, а не умеет дорогу переходить безопасно для себя. Жизнь свою не ценит, что-ли?

0  0
28.08.2019 08:46
- гость -

то ли народ с лета расслабон отключить не может.
За последние крайние несколько дней самого могли прикатать несколько раз - водятлы едут никого не замечая. И не скажу , что летают. просто ТУПО не видят . Или не хотят останавливаться

0  0
28.08.2019 08:53
- гость -

Вы уверены что школьницу? документы проверяли? почему не девочку-подростка, девушку 14ти лет.

0  0
28.08.2019 09:08
- гость -

Шли с ребенком в больницу, впереди нас шло двое мальчишек лет 7-8. Остановились у пешеходного перехода, дождались, пока остановятся машины. Прошли два ряда, на третьем их чуть не сбила машина, которая даже не притормозила.
Вчера на Ленина женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, водитель на БМВ как несся километров 80, так не снижая скорости чуть тетке пятки не переехал. Ещё и сигналил, мол, уберись с дороги.
Вот так, соблюдая ПДД, можно запросто лишиться жизни из-за "хозяев жизни"..
Уроды.

0  0
28.08.2019 09:35
?????? ???????????_odnoklassniki

В 90-ые годы никто никого не пропускал все ждали пока проедут машины, а сейчас дали волю пешеходам так они обнаглели даже по сторонам не смотрят когда дорогу переходят.

0  0
28.08.2019 09:36
krash

Ох налетели разъяренные обиженные пешики.
Диванные анлитики. Подробностей нет а уже вина водителя?
Мне вас жаль. Стадо.
А я например вчера ехал после работы себе спокойно и НЕ на переходе а просто на дороге во власихе за мячиком выскачила девочка лет 10 прям под колеса, экстренное торможение - благо сзади на дистанции был авто, не поризошло ДТП и ребенок не пострадал.
Что скажите? А таких случаев тоже много, только о них не пишут. жертв нет - новости нет. А пешики дофига гадят, и зачастую их вина.

0  0
28.08.2019 09:43
Гость

Надо подземные или надземные переходы строить. Был в Сочи, там в основном такие. Переходишь и не думаешь. И водители только за машинами смотрят, на пешеходов не отвлекаются. Безопасно? Да!

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
09:31
Оплату за водоснабжение в Каменском районе теперь будет принимать "Алтайэнергосбыт" 0
09:00
Скончался алтайский художник Алексей Дрилев 0
08:32
Миссия выполнима: 5 реальных историй от сотрудников Сервиса личной поддержки Tele2 4
08:16
65 дворов благоустроили в Барнауле за лето 5
08:02
Больше чем просто кино: куда в Барнауле сходить любителям качественного отдыха 0
07:49
Автомобиль сбил школьницу на зебре в Барнауле 8
07:45
А какое было у тебя: 10 крутых фотографий уходящего лета из разных уголков России 0
07:32
В Барнауле проходит благотворительная акция "Школьная пора" 2
07:25
19-летняя девушка пропала в Барнауле. Ее ищут четыре дня 7
07:14
Барнаул в деталях. Фотопрогулка по деревянному центру столицы 3
07:03
Деашанизация. Почему барнаульцы разлюбили гипермаркеты и что придет им на смену 16
06:48
Алтайские депутаты просят Москву изменить закон о доплатах сельским труженикам 1
06:26
Досрочное голосование стартовало на Алтае. Кто и как cможет выбрать депутатов заранее 3
06:01
По поликлиникам инкогнито: алтайский министр рассказал, как проверяет работу врачей 7
23:59
Израильский путешественник застрял на Алтае из-за сломавшейся "газельки" 0
22:44
Пять новых российских островов открыли в Арктике. Ранее их скрывал ледник 0
22:21
Путин купил мороженое Эрдогану, а сдачу отдал Мантурову на развитие авиации 9
22:01
Решил вечером в "Ленту" заехать. ДТП с двумя большегрузами создало пробку в Барнауле 0
21:45
Пенсионерка три часа просидела у больницы в Севастополе, пока не умерла 9
21:24
Не моя сестра. Алтайский депутат Попов открестился от родства с C.C. Catch 9
20:57
Новая графа появится в резюме, чтобы брать на работу "неравнодушных волонтеров" 8
20:31
Программа праздничных мероприятий на День города Барнаула. Будет восемь площадок 3
19:59
Робот Федор на "Союзе МС-14" успешно пристыковался к МКС со второй попытки 0
19:48
Кирпичи начали делать на барнаульском сереброплавильном заводе 0
18:54
Олег Хорохордин должен победить в первом туре, но возможно и протестное голосование 1
18:26
Жители алтайского села Рассвет уже неделю живут без воды. Скважина "ушла в закат" 0
17:59
Новую систему пенсионных накоплений вскоре ожидают большие изменения 9
17:29
Средний размер льготной ипотеки на Алтае составляет от 1,5 млн до 1,7 млн рублей 0
16:43
Жительнице Алтая за долг банку заблокировали карту. Теперь пенсию получают коллекторы 9
16:35
Депутаты и чиновники приехали в Бийск для решения конфликта по декларациям 4
16:19
Мать задержанной администраторши приюта "Успех" отрицает признательные показания 6
15:59
Три участка дорог под Барнаулом перекроют 27 августа из-за военных колонн 1
15:46
Гасаев, Никулин и Винс попросили у Томенко помещение для Алтайского театра эстрады 8
15:28
Варламов похвалил реконструкцию "расстрела предателя" в Алтайском крае 9
15:17
Орнитологи просят не закармливать голубей до смерти в центре Барнаула 10
14:53
Мальчикам – френчи, девочкам – передники. Новую школьную форму предложил Милонов 42
14:26
Уволенных заринских библиотекарей "лишили" премии из-за хитрости директора учреждения 7
14:25
Двое полицейских принудили к сексу на пляже 17-летнюю спортсменку 22
14:02
"Будущие кадры современного здравоохранения" успешно поступили в АГМУ 10
13:40
В Дагестане выявили 200 фальшивых пенсионеров и инвалидов 1
13:23
Парапланерист разбился в Камне-на-Оби во время вечернего полета 1
12:56
Администратора скандального приюта для стариков в Барнауле заключили в СИЗО 8
12:51
Водителя авто Land Rover, отправившего Hyundai в электроопору, разыскивают в Барнауле 9
12:11
Сосны – не валежник! Пикет ЛДПР прошел в Барнауле против вырубки ленточного бора 6
12:00
Магазин русской кухни может заменить "Ашан" в барнаульском ТРЦ Galaxy 36
11:43
Разгневанные барнаульцы просят ликвидировать остановку, раз уж автобусы мимо едут 15
11:35
Более 30 тысяч барнаульцев танцевали 14 часов без перерыва 1
11:15
Светофоры на двух перекрестках по улице 40 лет Октября отключат в Барнауле 27 августа 1
11:04
Дорогу в центре Барнаула залило кипятком 3
11:01
Не пришей кобыле хвост. Почему на Алтае погибает конный спорт 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.