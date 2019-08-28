Автомобиль сбил школьницу на зебре в Барнауле

Автомобиль сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе в Барнауле, сообщает "Алтайская правда".
Авария произошла 27 августа на улице Аванесова в районе аллеи ветеранов. Водитель, допустивший наезд на ребенка, остановился и вызвал скорую помощь.
Школьницу с полученными травмами доставили в городскую больницу.
Комментарии
Нада у тех кто знаки и разметку нифига не видит и не соображает, что его повозка быстро не остановиться права отбирать пожизненно - это убийцы рано или попозже.
Девахе 14 лет, а не умеет дорогу переходить безопасно для себя. Жизнь свою не ценит, что-ли?
то ли народ с лета расслабон отключить не может.
За
последниекрайние несколько дней самого могли прикатать несколько раз - водятлы едут никого не замечая. И не скажу , что летают. просто ТУПО не видят . Или не хотят останавливаться
Вы уверены что школьницу? документы проверяли? почему не девочку-подростка, девушку 14ти лет.
Шли с ребенком в больницу, впереди нас шло двое мальчишек лет 7-8. Остановились у пешеходного перехода, дождались, пока остановятся машины. Прошли два ряда, на третьем их чуть не сбила машина, которая даже не притормозила.
Вчера на Ленина женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, водитель на БМВ как несся километров 80, так не снижая скорости чуть тетке пятки не переехал. Ещё и сигналил, мол, уберись с дороги.
Вот так, соблюдая ПДД, можно запросто лишиться жизни из-за "хозяев жизни"..
Уроды.
В 90-ые годы никто никого не пропускал все ждали пока проедут машины, а сейчас дали волю пешеходам так они обнаглели даже по сторонам не смотрят когда дорогу переходят.
Ох налетели разъяренные обиженные пешики.
Диванные анлитики. Подробностей нет а уже вина водителя?
Мне вас жаль. Стадо.
А я например вчера ехал после работы себе спокойно и НЕ на переходе а просто на дороге во власихе за мячиком выскачила девочка лет 10 прям под колеса, экстренное торможение - благо сзади на дистанции был авто, не поризошло ДТП и ребенок не пострадал.
Что скажите? А таких случаев тоже много, только о них не пишут. жертв нет - новости нет. А пешики дофига гадят, и зачастую их вина.
Надо подземные или надземные переходы строить. Был в Сочи, там в основном такие. Переходишь и не думаешь. И водители только за машинами смотрят, на пешеходов не отвлекаются. Безопасно? Да!