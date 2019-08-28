Скончался алтайский художник Алексей Дрилев

Умер известный алтайский художник-живописец Алексей Дрилев, сообщает Алтайская организация Союза художников в соцсети Facebook. Он скончался, всего несколько дней не дожив до дня рождения. 30 августа ему бы исполнился 81 год.

Алексей Дрилев родился в 1938 году в селе Первомайском Алтайского края. После окончания восьмого класса работал помощником киномеханика в кинотеатре "Авангард" Славгорода.

С 1957 по 1961 год служил в армии на Тихоокеанском флоте. Учился в Казанском художественном училище, а затем в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина у Александра Королева и Юрия Непринцева. В 1970 году Дрилев вернулся в Барнаул.

С 1995 года – член Союза художников России. Его работы представлены в музеях, частных коллекциях в России и за рубежом. Он написал более 500 картин.