Программы магистратуры в опорном Алтайском государственном университете традиционно пользуются популярностью у тех, кто хочет продолжить высшее образование или сделать более актуальной существующую образовательную траекторию. Как показывают исследования социологов, сегодня на рынке труда, как на Западе, так и в России, бóльшим спросом пользуются сотрудники с наличием разных профессиональных компетенций, например, экономист с компетенциями IT-специалиста, искусствовед, владеющий графическим дизайном и т.п.

В 2019 году АлтГУ готов к приему магистрантов на такие суперпопулярные и актуальные программы, как "HR-аналитика и кадровая безопасность", "Юрист в сфере IT и цифрового права", "Графический дизайн", "Психологическое консультирование" и др.

До 20 сентября 2019 года продолжается набор на платные места по программам магистратуры по заочной форме обучения.

Для поступления необходимо подать следующие документы:

– паспорт;

– диплом бакалавра, специалиста или магистра;

– 4 фотографии 3х4.

Сдается вступительный экзамен по профилю магистерский программы.

Предоставляется рассрочка по оплате за обучение.

Документы принимаются в будние дни: с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу – до 16:00 по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина, 61, каб. 104 (приемная комиссия).

Подробности на сайте http://abiturient.asu.ru/

Справки по телефону (3852) 29-12-22