Сотрудники холдинга "Алтайлес" благоустраивают места отдыха в населенных пунктах нашего края, где находятся предприятия компании. Новая подшефная территория появилась в селе Михайловском Михайловского района. Здесь предприятие "Лес Сервис" на долгосрочной основе будет заниматься благоустройством парка, обновлением насаждений, ремонтом и строительством детских площадок.

Глава Михайловского района Евгений Юрьев отметил, что парк находится в центральной части села, где проходят большинство районных и сельских событий. "Регулярно нужны мероприятия по благоустройству. Поэтому мы рады инициативе "Лес Сервиса" взять шефство над парком в рамках социального партнерства с администрацией. Сотрудники предприятия смогут профессионально подойти к вопросу замены старых насаждений на новые, а также помогут в ремонте и строительстве детских площадок. Хотелось бы побольше таких инициатив", – подчеркнул Юрьев.

Напомним, для "Лес Сервиса" это не первый подшефный объект. В Ключевском районе на базе предприятия действует Центр досуга, детский городок и Музей леса.

В Угловском районе в селе Шадруха предприятие "Грин-Форс" в рамках социального партнерства с администрацией помогает в обустройстве детской площадки. В городе Камне-на-Оби шефство над парком взял Каменский ЛДК. За несколько месяцев на набережной убрали аварийные деревья, провели планировку территории, посадили цветы, очистили территорию от мусора, реконструировали стелу, установили лавочки и урны. Осенью здесь посадят новые деревья.

В Новоалтайске во дворах четырех домов появятся новые деревянные лавочки, которые произвели на Бобровском лесокомбинате. "По роду своей деятельности я много общаюсь с жителями многоквартирных домов. Люди старшего поколения часто жалуются, что негде посидеть во дворе, подышать свежим воздухом. Не все в состоянии носить табуреты. Администрация новые лавочки не устанавливает, в обязанности управляющих компаний это тоже не входит. Купить лавочки пенсионерам сложно. Поэтому я обратилась за помощью в холдинг "Алтайлес". Нам привезли 10 красивых крепких лавочек. Мы их сами покрасим и установим во дворах. Горю от нетерпения увидеть довольных бабушек", – рассказала инспектор по работе с общественностью ООО "ДОУК" (Новоалтайск) Наталья Пайвина.

Благоустройство мест отдыха – приоритетное направление социальной политики компании. Там, где представлены предприятия холдинга "Алтайлес", создаются условия для комфортного проживания и работы.