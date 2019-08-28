Сотрудники холдинга "Алтайлес" благоустраивают места отдыха в населенных пунктах нашего края, где находятся предприятия компании. Новая подшефная территория появилась в селе Михайловском Михайловского района. Здесь предприятие "Лес Сервис" на долгосрочной основе будет заниматься благоустройством парка, обновлением насаждений, ремонтом и строительством детских площадок.
Глава Михайловского района Евгений Юрьев отметил, что парк находится в центральной части села, где проходят большинство районных и сельских событий. "Регулярно нужны мероприятия по благоустройству. Поэтому мы рады инициативе "Лес Сервиса" взять шефство над парком в рамках социального партнерства с администрацией. Сотрудники предприятия смогут профессионально подойти к вопросу замены старых насаждений на новые, а также помогут в ремонте и строительстве детских площадок. Хотелось бы побольше таких инициатив", – подчеркнул Юрьев.
Напомним, для "Лес Сервиса" это не первый подшефный объект. В Ключевском районе на базе предприятия действует Центр досуга, детский городок и Музей леса.
В Угловском районе в селе Шадруха предприятие "Грин-Форс" в рамках социального партнерства с администрацией помогает в обустройстве детской площадки. В городе Камне-на-Оби шефство над парком взял Каменский ЛДК. За несколько месяцев на набережной убрали аварийные деревья, провели планировку территории, посадили цветы, очистили территорию от мусора, реконструировали стелу, установили лавочки и урны. Осенью здесь посадят новые деревья.
В Новоалтайске во дворах четырех домов появятся новые деревянные лавочки, которые произвели на Бобровском лесокомбинате. "По роду своей деятельности я много общаюсь с жителями многоквартирных домов. Люди старшего поколения часто жалуются, что негде посидеть во дворе, подышать свежим воздухом. Не все в состоянии носить табуреты. Администрация новые лавочки не устанавливает, в обязанности управляющих компаний это тоже не входит. Купить лавочки пенсионерам сложно. Поэтому я обратилась за помощью в холдинг "Алтайлес". Нам привезли 10 красивых крепких лавочек. Мы их сами покрасим и установим во дворах. Горю от нетерпения увидеть довольных бабушек", – рассказала инспектор по работе с общественностью ООО "ДОУК" (Новоалтайск) Наталья Пайвина.
Благоустройство мест отдыха – приоритетное направление социальной политики компании. Там, где представлены предприятия холдинга "Алтайлес", создаются условия для комфортного проживания и работы.
Комментарии
Молодцы, ребята!
Ребята ВЫ Супер !
Да, молодцы, сотрудники и руководство холдинга Алтайлес, приятно читать такие новости!
Ещё бы все, что делается компанией, ценилось теми, для кого все это делается)
Всем добра!
Конечно молодцы, потратили 100 тысяч, спилят на миллиард!
Молодци. Так держать!
Жиденькая площадочка какая-то.
Репутацию легко потерять а вот восстановить бывает невозможно
Молодци, вырубили на миллионы, а теперь лавочку на пустыре поставили, ,,,,молодци....
Прав был макаревич про 80 процентов не шипка умных.
Алтайлес за 10 лет аренды лесов озолотился, а вы копеечным лавочкам и песочницам, сделанным из некондиции 3-4 сортов умиляетесь