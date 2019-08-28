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Рейтинг глав: Томенко, в отличие от Карлина, показывает себя открытым руководителем

, ИА "Амител"
В исследовании отмечается, что Томенко выступает за примирение политических и экономических элит на Алтае
Томенко ткрытый и к гражданскому обществу, и к различным коммерческим организациям / Фото: Amic.ru / Екатерина Смолихина

Томенко ткрытый и к гражданскому обществу, и к различным коммерческим организациям / Фото: Amic.ru / Екатерина Смолихина

Опубликовано очередное исследование, посвященное оценке деятельности глав российских регионов. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко вошел во вторую группу рейтинга, заняв 45-е место из 85.

Исследование подготовлено Центром информационных коммуникаций "Рейтинг" в рамках проекта "Национальный рейтинг". Объектом исследования являются руководители субъектов Российской Федерации. Хронологические рамки данного рейтинга охватывают июль-август 2019 года. Результаты получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

В исследовании эксперты дают оценки работе каждого губернатора. Так, стиль работы Виктора Томенко, как говорится в исследовании, существенно отличается от методов работы предыдущего главы Алтайского края Александра Карлина.

"Показывает себя как руководитель открытый — и к гражданскому обществу, и к различным коммерческим организациям, иным субъектам, оказывающим влияние на политическое устройство края. Этот вектор, взятый Томенко во время пребывания в статусе врио, не поменялся. Приятно было видеть губернатора на открытии нового футбольного сезона нашего клуба "Динамо. Барнаул", где он выступил с напутственным словом, заявив, что будет поддерживать спорт, что, несомненно, стало приятным для болельщиков посылом для всех заинтересованных лиц", — отметил директор юридического института АлтГУ Антон Васильев.

Вспомнили эксперты и знаковое событие последних дней — отставку мэра Барнаула Сергея Дугина. Вероятно, такой шаг можно считать попыткой Томенко найти некий компромисс, поскольку тема назрела — и как решение об отставке Дугина, и как возвращение к дискуссии о механизмах замещения должности главы города (прямыми выборами или по конкурсу, с помощью депутатского корпуса).

Кроме того, как говорится в исследовании, губернатор выступает за примирение политических и экономических элит на благо развития региона.

"Несколько может настораживать, хотя я надеюсь на позитивный для края исход, попадание Алтайского края под прямую опеку федерального министра Максима Топилина. Разрабатывается программа развития региона. Такое внимание давно назрело. Необходимо, конечно, поддерживать всяческими усилиями развитие региона, миновать все кризисы и процессы деградации, миграцию, при которой лучшие кадры покидают регион, неприятные симптомы в экономике. Главное для губернатора в том, чтобы эту программу приняли, но дали бы ее отрабатывать региональным властям", — подчеркнул Васильев.

Есть и любопытные частные сюжеты, такие, как  проблема, поднятая легкоатлетами о судьбе манежа, на котором проходят их тренировки, в том числе и Сергея Шубенкова. Уже есть первый отклик со стороны региональной власти от имени замгубернатора Денис Губина. Край будет рассматривать возможности строительства отдельного манежа для легкоатлетов.

"Власть ищет и предлагает формирование повестки с привлечением широкой общественности. Если все предложенные планы сбудутся, то это будет абсолютно правильным решением с подачи краевых властей", — говорится в исследовании.

"Ожидания общественности, элит, населения края пока еще примеряются к опыту работы прежнего губернатора Александра Карлина. Да и команда во власти на 80% сохраняется в прежнем виде. Но уже задаются вопросы: выполнимы ли задачи, стоящие перед регионом, с кадрами старой закалки, или же должны меняться принципы работы этого аппарата, переходя к открытости, введению автоматизации управления, повышение ответственности, взаимодействие с депутатским корпусом и общественностью. Чувствуется, что какие-то процессы пошли, но как скоро будет видимый эффект, сказать сложно", — уверен Васильев.

Предыдущая система, как он отметил, была выстроена и подчинялась жесткому персональному контролю со стороны Карлина. Сегодня же некоторые игроки этой команды "могли несколько растеряться, поскольку получили некую свободу для маневра и некой лености, поскольку привыкли проявлять работоспособность только под контролем". А жители Алтайского края ждут от властей инициативности и решения проблем не только на уровне лично губернатора, но и на всех "этажах региона". 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

28.08.2019 12:25
- гость -

Торгует лицом на перспективу. Чтобы потом в Мск легче приняли на должность нужную

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