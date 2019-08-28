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МВД поддержало блокировку банковских карт при странных операциях

, ИА "Амител"
Так граждан хотят защитить от мошенников
Фото: vk.com

Фото: vk.com

Министерство внутренних дел дало положительный отзыв на инициативу Ассоциации банков России, предложившей создать механизм, который позволит банку – получателю денежных средств замораживать суммы, украденные мошенниками, сообщает РБК.

Сейчас по закону замораживать деньги возможно лишь в момент списания из банка-отправителя. В итоге получается так, что клиенты узнают о хищении, когда средства уже списаны.

В Ассоциации выступили с инициативой внести поправки в закон о национальной платежной системе, которые позволят банку-получателю без согласия клиента-плательщика "приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа" до подтверждения легитимности транзакции.

Если отправитель обратился в полицию и получил там талон-уведомление, блокировка может действовать 30 рабочих дней. На тот же срок можно блокировать сомнительную операцию. Если отправитель не предпримет таких действий, то карту получателя разморозят через два дня.

Ранее сообщалось, что мошенники звонят жителям Алтайского края с номеров банков. Воспользовавшись доверчивостью человека, мошенник от имени банка выманивает у него данные карты, а после списывает средства.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

28.08.2019 12:14
- гость -

А кто принимает решение о странности операции? Что человек, что машина - чудить будут оба.

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