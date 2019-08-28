Кавказская овчарка напала на детей в Рубцовске

Крупная собака выбежала из домовладения в переулке Манежном в Рубцовске и напала на детей, сообщает паблик "Инцидент Рубцовск".

12-летняя девочка убежать не успела. Кавказская овчарка грызла ребенка, пока не отбили прохожие. Они же и вызвали скорую помощь.

"У ребенка рваные раны, сильно пострадала нога (повреждена часть пятки и сухожилия на голеностопе), так же раны на спине и очень сильный испуг", – рассказала сестра пострадавшей девочки.

Врачи наложили на раны швы. Кроме того, у школьницы держится высокая температура, периодически подымаясь до 39°С.

Какие санкции последуют против хозяев агрессивного животного, пока неизвестно. По словам местной жительницы, овчарка ранее уже срывалась с привязи.

Напомним, 20 апреля текущего года в Барнауле бездомный пес искусал семилетнего ребенка. Мальчика увезли на скорой, а через два дня положили в больницу, где он провел две недели. Медики зафиксировали у него переломы пальцев руки и нагноения от укусов. После этого его мать жаловалась на то, что агрессивное животное никто не стал отлавливать.

Общественная организации "Коллективная защита" предложила ввести уголовное наказание для владельцев собак, чьи животные нападают на людей.