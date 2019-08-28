"Газпром газораспределение Барнаул" сегодня – это современное, стабильно развивающееся, высокотехнологичное предприятие.

Компания делает все для достижения основной цели – бесперебойного и безаварийного снабжения потребителей газом при безопасной эксплуатации всего газового комплекса Алтайского края. ООО "Газпром газораспределение Барнаул" осуществляет транспортировку природного газа к коммунально-бытовым, промышленным и сельскохозяйственным предприятиям в 81 населенном пункте.

"В становлении и развитии нашей компании отражаются наиболее важные события газификации Алтайского края, – поделился генеральный директор ООО "Газпром газораспределение Барнаул" Роман Правдин. – За насыщенной плодотворными буднями историей развития нашего предприятия труд тысяч людей, которые решали и решают сложнейшие производственные задачи. На протяжении 20 лет предприятие осуществляет бесперебойную транспортировку природного газа, строительство новых газовых сетей, тем самым обеспечивая все большее число потребителей нашего региона природным газом. Год от года общество улучшает свои производственные и экономические показатели, демонстрирует положительную динамику развития. Значимым является вклад компании в развитие экономики и социальной сферы Алтайского края. Успех предприятия во многом основан на высоком профессионализме коллектива и ответственности каждого сотрудника предприятия. Уважаемые коллеги, партнеры и жители Алтайского края, примите искренние поздравления с юбилейной датой! А также с днем газовой, нефтяной и топливной промышленности. От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, уверенности в своих силах и успешной реализации всех задуманных планов!".