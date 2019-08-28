"Принудившие подростка к сексу" полицейские изложили свою версию

Представитель одного из экс-полицейских, которых обвинили в принуждении к сексу 17-летней волейболистки молодежной национальной сборной, изложил "Московскому комсомольцу" их версию событий на пляже в Анапе.

Около двух часов ночи трое полицейских застали молодую пару за занятием любовью. Включив камеру на запись, они поинтересовались: "Что здесь происходит?"

Испугавшись, девушка попыталась спастись бегством, но ее догнали. Дальнейшие события установит следствие, а их участники дают противоречивые показания.

17-летняя спортсменка настаивает, что возлюбленного отпустили, а ее угрозами огласки и привлечения к ответственности вынудили заняться сексом двое полицейских, в то время как третий смотрел, чтобы никто их случайно не заметил.

Бывшие же сотрудники полиции, которых спешно уволили после скандала, утверждают, что никакого интима не было. Как следует из их показаний, они "вошли в положение" девушки и отпустили ее без составления протокола.

"Сотрудники полиции вошли в ее ситуацию, сказали, что общественный порядок не нарушен, потому что пара занималась сексом вдалеке от людных мест, – заявил представитель одного из полицейских. – Более того, они помогли даме найти потерянный телефон, пообщались с ней немного. Затем вернули девушку ее парню, передали с рук на руки, и отпустили".

Полицейские заявляют, что о возрасте волейболистки они не знали. Защита даже нашла видеозапись, на которой "принужденная к сексу" девушка в тот же вечер танцует в клубе.

"Камеры зафиксировали, как в 4 часа утра девушка смеялась и танцевала", – утверждает защитник сотрудника полиции.

Обратил он внимание и на другой момент: если она была запугана, то почему тогда удовлетворила только двух правоохранителей, а не всех трех?

В то же самое время собеседник издания не смог дать исчерпывающий ответ на вопрос, зачем девушке писать заявление на полицейских, если они ей ничего плохого не сделали.

Более того, огласка ситуации может навредить в том числе и ее спортивной карьере, ведь речь идет о злостном нарушении дисциплины и возможном употреблении спиртного.

"Возможно, утром она вспомнила, что поступила неправильно, – предположил защитник. – И написала заявление, что полицейские якобы принудили ее к сексу, чтобы освободить от административного наказания".