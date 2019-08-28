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Новости

"Принудившие подростка к сексу" полицейские изложили свою версию

, ИА "Амител"
Стражи правопорядка настаивают, что никакого интима не было
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Представитель одного из экс-полицейских, которых обвинили в принуждении к сексу 17-летней волейболистки молодежной национальной сборной, изложил "Московскому комсомольцу" их версию событий на пляже в Анапе.

Около двух часов ночи трое полицейских застали молодую пару за занятием любовью. Включив камеру на запись, они поинтересовались: "Что здесь происходит?"

Испугавшись, девушка попыталась спастись бегством, но ее догнали. Дальнейшие события установит следствие, а их участники дают противоречивые показания.

17-летняя спортсменка настаивает, что возлюбленного отпустили, а ее угрозами огласки и привлечения к ответственности вынудили заняться сексом двое полицейских, в то время как третий смотрел, чтобы никто их случайно не заметил.

Бывшие же сотрудники полиции, которых спешно уволили после скандала, утверждают, что никакого интима не было. Как следует из их показаний, они "вошли в положение" девушки и отпустили ее без составления протокола.

"Сотрудники полиции вошли в ее ситуацию, сказали, что общественный порядок не нарушен, потому что пара занималась сексом вдалеке от людных мест, – заявил представитель одного из полицейских. – Более того, они помогли даме найти потерянный телефон, пообщались с ней немного. Затем вернули девушку ее парню, передали с рук на руки, и отпустили".

Полицейские заявляют, что о возрасте волейболистки они не знали. Защита даже нашла видеозапись, на которой "принужденная к сексу" девушка в тот же вечер танцует в клубе.

"Камеры зафиксировали, как в 4 часа утра девушка смеялась и танцевала", – утверждает защитник сотрудника полиции.

Обратил он внимание и на другой момент: если она была запугана, то почему тогда удовлетворила только двух правоохранителей, а не всех трех?

В то же самое время собеседник издания не смог дать исчерпывающий ответ на вопрос, зачем девушке писать заявление на полицейских, если они ей ничего плохого не сделали.

Более того, огласка ситуации может навредить в том числе и ее спортивной карьере, ведь речь идет о злостном нарушении дисциплины и возможном употреблении спиртного.

"Возможно, утром она вспомнила, что поступила неправильно, – предположил защитник. – И написала заявление, что полицейские якобы принудили ее к сексу, чтобы освободить от административного наказания".

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

28.08.2019 12:51
- гость -

Забавная конечно ситуация )))
1. Девочка, сношается под открытым небом
2. Мальчик, который при виде ппс куда-то девается. Если жених то куда смылся? Если впервые ее увидел, то вопросы к девочке
3. Не надо считать пэпсов идиомами, они хорошо понимали, что увольнение и статья за износ им гарантированы.
4. Скорее всего девоньку хотели упаковать в отделение, а она предложила их обслужить и разойтись. А потом на них сама и заявила.

0  0
28.08.2019 13:15
- гость -

Это как в анекдоте: затем он набросился на мой кирзовый сапог и начал со всей дури бить мою ногу своей головой

0  0
28.08.2019 13:15
- гость -

12:51
Познакомь с дочкой? Она у тебя спортсменка?

0  0
28.08.2019 13:17
- гость -

Моя дочка с такими убогими как ты не знакомится

0  0
28.08.2019 13:19
- гость -

13:17 А если я буду в костюме ППС?

0  0
28.08.2019 13:23
- гость -

Давно пора понизить возраст совершеннолетия и дать право чиновникам и полицейским право принуждать на секс обычных людей без последствий

0  0
28.08.2019 13:35
- гость -

Оправдание, как детский лепет. Струсили, когда надо отвечает за свои поступки. Не важно сколько ей лет, они были при исполнении, так сказать - в своё рабочее время.

0  0
28.08.2019 13:47
- гость -

зачем сразу увольнять - необходимо разобраться в ситуации а потом рубить с плеча.
(полицаев не защищаю).

0  0
28.08.2019 13:58
- гость -

Трусливое руководство всегда задним числом увольняет, потому что сами не чистоплотные.

0  0
28.08.2019 14:00
Ируся

если она была запугана, то почему тогда удовлетворила только двух правоохранителей, а не всех трех?

мож, он не захотел.......

0  0
28.08.2019 14:01
- гость -

Проще выгнать и потом новых взять, никто разбираться и биться за них не будет. Это и сами пэпсы понимают, поэтому очень сомневаюсь что именно насиловали.

0  0
28.08.2019 14:02
- гость -

Еще кто-то верит полицаям?

0  0
28.08.2019 14:05
- гость -

Раньше в ментовку шли по убеждениям
А сейчас по блату да по династии

0  0
28.08.2019 14:09
Павсекакий

А какого хрена полицаи докопались до парочки на пустынном пляже в 2 часа ночи? Это ж не девка к ним прикопалась, чтобы потом заяву накатать? Пусть теперь петухами на зоне послужат твари.

0  0
28.08.2019 14:13
- гость -

Потому что есть такое понятие как общественный порядок. Ей сегодня ночью сношаться приспичило, а завтра на улице днём угол обмочить.

0  0
28.08.2019 14:20
Иван

Позор мусарам!!!!

0  0
28.08.2019 14:25
Злая гостья

"Пообщались с ней немного." Свежо предание...

0  0
28.08.2019 14:32
- гость -

"Потому что есть такое понятие как общественный порядок."
----
А там был порядок, пока озабоченные полицаи не нарисовались.

0  0
28.08.2019 14:41
гость


Павсекакий
А какого хрена полицаи докопались до парочки на пустынном пляже в 2 часа ночи? Это ж не девка к ним прикопалась, чтобы потом заяву накатать? Пусть теперь петухами на зоне послужат твари.

В Нижнем Тагиле( СПЕЦ ТУРМА ДЛЯ СИЛОВИКОВ) у них нет петухов,как определение, называются они ИНЫЕ!!!.

0  0
28.08.2019 14:56
Павсекакий

14:41, а эти черти уже уволены, так что пускай едут на общую зону.

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