"Принудившие подростка к сексу" полицейские изложили свою версию

Представитель одного из экс-полицейских, которых обвинили в принуждении к сексу 17-летней волейболистки молодежной национальной сборной, изложил "Московскому комсомольцу" их версию событий на пляже в Анапе.
Около двух часов ночи трое полицейских застали молодую пару за занятием любовью. Включив камеру на запись, они поинтересовались: "Что здесь происходит?"
Испугавшись, девушка попыталась спастись бегством, но ее догнали. Дальнейшие события установит следствие, а их участники дают противоречивые показания.
17-летняя спортсменка настаивает, что возлюбленного отпустили, а ее угрозами огласки и привлечения к ответственности вынудили заняться сексом двое полицейских, в то время как третий смотрел, чтобы никто их случайно не заметил.
Бывшие же сотрудники полиции, которых спешно уволили после скандала, утверждают, что никакого интима не было. Как следует из их показаний, они "вошли в положение" девушки и отпустили ее без составления протокола.
"Сотрудники полиции вошли в ее ситуацию, сказали, что общественный порядок не нарушен, потому что пара занималась сексом вдалеке от людных мест, – заявил представитель одного из полицейских. – Более того, они помогли даме найти потерянный телефон, пообщались с ней немного. Затем вернули девушку ее парню, передали с рук на руки, и отпустили".
Полицейские заявляют, что о возрасте волейболистки они не знали. Защита даже нашла видеозапись, на которой "принужденная к сексу" девушка в тот же вечер танцует в клубе.
"Камеры зафиксировали, как в 4 часа утра девушка смеялась и танцевала", – утверждает защитник сотрудника полиции.
Обратил он внимание и на другой момент: если она была запугана, то почему тогда удовлетворила только двух правоохранителей, а не всех трех?
В то же самое время собеседник издания не смог дать исчерпывающий ответ на вопрос, зачем девушке писать заявление на полицейских, если они ей ничего плохого не сделали.
Более того, огласка ситуации может навредить в том числе и ее спортивной карьере, ведь речь идет о злостном нарушении дисциплины и возможном употреблении спиртного.
"Возможно, утром она вспомнила, что поступила неправильно, – предположил защитник. – И написала заявление, что полицейские якобы принудили ее к сексу, чтобы освободить от административного наказания".
Комментарии
Забавная конечно ситуация )))
1. Девочка, сношается под открытым небом
2. Мальчик, который при виде ппс куда-то девается. Если жених то куда смылся? Если впервые ее увидел, то вопросы к девочке
3. Не надо считать пэпсов идиомами, они хорошо понимали, что увольнение и статья за износ им гарантированы.
4. Скорее всего девоньку хотели упаковать в отделение, а она предложила их обслужить и разойтись. А потом на них сама и заявила.
Это как в анекдоте: затем он набросился на мой кирзовый сапог и начал со всей дури бить мою ногу своей головой
12:51
Познакомь с дочкой? Она у тебя спортсменка?
Моя дочка с такими убогими как ты не знакомится
13:17 А если я буду в костюме ППС?
Давно пора понизить возраст совершеннолетия и дать право чиновникам и полицейским право принуждать на секс обычных людей без последствий
Оправдание, как детский лепет. Струсили, когда надо отвечает за свои поступки. Не важно сколько ей лет, они были при исполнении, так сказать - в своё рабочее время.
зачем сразу увольнять - необходимо разобраться в ситуации а потом рубить с плеча.
(полицаев не защищаю).
Трусливое руководство всегда задним числом увольняет, потому что сами не чистоплотные.
если она была запугана, то почему тогда удовлетворила только двух правоохранителей, а не всех трех?
мож, он не захотел.......
Проще выгнать и потом новых взять, никто разбираться и биться за них не будет. Это и сами пэпсы понимают, поэтому очень сомневаюсь что именно насиловали.
Еще кто-то верит полицаям?
Раньше в ментовку шли по убеждениям
А сейчас по блату да по династии
А какого хрена полицаи докопались до парочки на пустынном пляже в 2 часа ночи? Это ж не девка к ним прикопалась, чтобы потом заяву накатать? Пусть теперь петухами на зоне послужат твари.
Потому что есть такое понятие как общественный порядок. Ей сегодня ночью сношаться приспичило, а завтра на улице днём угол обмочить.
Позор мусарам!!!!
"Пообщались с ней немного." Свежо предание...
"Потому что есть такое понятие как общественный порядок."
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А там был порядок, пока озабоченные полицаи не нарисовались.
Павсекакий
А какого хрена полицаи докопались до парочки на пустынном пляже в 2 часа ночи? Это ж не девка к ним прикопалась, чтобы потом заяву накатать? Пусть теперь петухами на зоне послужат твари.
В Нижнем Тагиле( СПЕЦ ТУРМА ДЛЯ СИЛОВИКОВ) у них нет петухов,как определение, называются они ИНЫЕ!!!.
14:41, а эти черти уже уволены, так что пускай едут на общую зону.