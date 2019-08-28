Кот вернулся к хозяевам через 10 лет после переезда

14-летний кот по кличке Тигр в США вернулся к своим хозяевам через 11 лет после исчезновения, сообщает lenta.ru со ссылкой на телеканал ABC7.

В 2008 году он выбежал в открытую дверь и больше не вернулся. Спустя год семья Уэлз переехала в другое место.

Не забыв про любимого питомца, они попросили новых хозяев жилья сообщить, если возле дома объявится похожее по описанию животное.

Встреча получилась долгожданной во всех смыслах. С 2016 года явно бездомный кот стал часто являться на территорию домовладения сотрудницы местного приюта для животных Кэрол О'Коннелл.

Три года она присматривалась к нему, прежде чем решилась его отловить и попробовать найти хозяев. Это оказалось легче, чем она думала – на животном был чип, который и помог определить, что бездомное животное – тот самый Тигр, который потерялся еще в 2008 году.