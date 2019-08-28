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Своих не сдаем: "Единая Россия" выступит против лишения мандатов депутатов Барнаула

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Глава местного отделения партии рассказал, как проголосуют единороссы на решающем заседании БГД в пятницу
'Единая Россия'. Фото: business-class.su

"Единая Россия". Фото: business-class.su

Фракция "Единая Россия" в Барнаульской гордуме будет голосовать против лишения мандатов трех депутатов-единороссов на заседании БГД в пятницу, 30 августа. О таком решении политсовета городского отделения партии журналистам сообщил секретарь горотделения "ЕР" Юрий Еремеев.

"Позиция барнаульского отделения партии: проголосовать в поддержку наших депутатов, каждый из которых в сентябре 2017 года заручился поддержкой барнаульцев на одномандатных округах №9, 13 и 17 и принял на себя обязательства по исполнению наказов избирателей. Эти депутаты принесли публичные извинения своим избирателям. Названные избранники, равно как и вся фракция, признают допущенные ошибки, однако считать их основанием для прекращения полномочий не мы, не вступивший в силу федеральный закон, не можем", — сказал он.

На пятничном заседании депутаты рассмотрят вопрос о сложении полномочий депутатов фракции "Единая Россия" Вячеслава Перерядова (глава фракции), Александра Лисицына и Алексея Меркулова. К этой теме БГД вернется после решение суда о необходимости рассмотрения этих вопросов. 

"Исходя из факта уже вступивших в силу поправок в федеральные законы и определения Алтайского краевого суда, допущенные неточности, которые признаем и мы, и сами депутаты, не относятся к категории "существенных", — добавил Еремеев.

Он имеет ввиду изменения федерального закона (на краевом уровне их примут в сентябре). Если раньше за недостоверные сведения единственной мерой наказание было лишение мандата, то теперь возможно также предупреждение, лишение оплачиваемой должности в думе или райсовете (для тех, кто там работает, а таких не более 10%). Какое именно наказание за какой проступок будет решать БГД.

"ЕР" в думе имеет большинство (30 из 38 депутатов), так что в положительном исходе вопроса можно не сомневаться. Если прокуратура обжалует это решение, тогда снова начнутся судебные тяжбы. Нарушения выявила именно прокуратура. В сведениях о доходах за 2017 год ведомство нашло неточности у 14 народных избранников. Дела шести дошли до суда. В числе нарушений были не указание всей жилой недвижимости, земельных участков и дохода от продажи авто.

Позже претензии сняли с единоросса Александра Тайчера, единоросс Марат Жумадилов и справедливоросс Егор Банщиков мандаты сдали (первый из-за переезда, второй из-за непредставления деклараций за 2018 год).

Накануне по этому вопросу в соцсетях высказался Вячеслав Перерядов:

"Так как я нахожусь в числе тех, кто допустил неточности в заполнении декларации, хотел бы прокомментировать и принести извинения за тот негативный фон, который сформировался вокруг данной темы. Замечания в декларациях исключительно технического характера, убежден, что коррупционной составляющей в данных случаях нет. С уверенностью могу сказать, что 30 августа на заседании Думы, данный вопрос будет рассмотрен строго в рамках действующего российского законодательства". 

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

28.08.2019 18:22
гость

Всё это было бы смешно,

Когда бы не было так грустно

0  0
28.08.2019 18:22
- гость -

БГД вещь в себе, множество неисполненых судебных решений.

0  0
28.08.2019 18:23
- гость -

Что значит "своих не сдаем" , если люди не способны правду по таким вопросам сказать или грамотно отразить? То есть "своим" можно идти на любые нарушения и преступления???

0  0
28.08.2019 18:23
- гость -

а то, пирамида посыпится...

0  0
28.08.2019 18:24
- гость -

Чем же отличается общество справедливости от общества "своих не сдаем" ???
уже все прочувствовали!

0  0
28.08.2019 18:24
- гость -

ОПГ "Единая Россия" в Барнаульском суде будет голосовать против лишения свободы трех карманников-единороссов на заседании суда в пятницу, 30 августа.

0  0
28.08.2019 18:54
месный

вон в москве ваще опг едрасни против того что выборы будут, они там походу считают , что их кандидаты переобувшись в независимых могут и без сбора подписей регистрироваться и все неугодные конкуренты у них на пути убираются по полному беспределу и народ на митинги выходит по этому поводу

0  0
28.08.2019 19:03
- гость -

Зашевелились паучьки-крысенышы!

0  0
28.08.2019 19:15
- гость -

2021 год неумолимо надвигается.

0  0
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