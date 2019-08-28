Фольклорный коллектив объединения "Центр народной культуры "Благо", созданный Центром детского творчества Октябрьского района Барнаула, и солистка Мария Бобровская стали лучшими на IV Всероссийском детском фестивале народной культуры "Наследники традиций". Он проходил с 22 по 25 августа в Вологде. Участие в нем приняли 240 человек из 36 регионов страны.

Для юных артистов провели экскурсии, выставки, репетиции, игровые и конкурсные программы, флешмобы, концерты, мастер-классы. В жюри фестиваля вошли известные деятели культуры, искусства, образования и представители общественности.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования, представители Алтайского края конкурировали с 12 лучшими детскими фольклорными коллективами России. По итогам фестиваля ребята заняли третье место в номинации "Фольклор" (коллективное исполнение) и получили специальный диплом в номинации "Лучший вокалист" (индивидуальное исполнение).

Руководят коллективом Галина Ляхова и Александр Гойда.