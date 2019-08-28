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Здание обрушилось в Новосибирске. Под завалами ищут людей

, ИА "Амител"
Одного человека уже извлекли из-под обломков стены
Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

Административное здание обрушилось в полдень 28 августа в Ленинском районе Новосибирска, сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Речь идет о хозяйственном корпусе административного строения № 1/1а, расположенного на улице Ударной. Обрушилась внешняя стена и перекрытия.

При ЧП пострадали люди. Сейчас известно об одном пострадавшем. Его извлекли из-под обломков и передали медицинским работникам.

Поиски людей, которые в это время находились внутри корпуса, продолжаются. В раскопках завалов участвуют 52 человека. К работе привлечено 19 единиц техники.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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