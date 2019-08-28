Пешеходные переходы вблизи барнаульских школ еще раз призвали обезопасить

Активисты в Барнауле проверили зебру возле школ / Фото: Алтайское отделение ОНФ

Безопасностью пешеходных переходов вблизи барнаульских школ озаботились активисты ОНФ в Алтайском крае, призвав власти обратить внимание на несколько тревожных участков дорог, рассказали в организации.

Активисты проверили устранение властями Барнаула недостатков на пешеходных переходах возле школ, выявленных в октябре 2018 года. Оказалось, что не все замечания были услышаны. Так, в ходе прошлогодних рейдов было проверено состояние улично-дорожной сети возле краевого педагогического лицея-интерната на улице Папанинцев и лицея №122 на улице Песчаной.

В связи с тем, что дорога на Папанинцев в прошлом году ремонтировалась, на момент проверки критериям нацстандарта соответствовала только разметка на вновь обустроенной зебре. К началу нового учебного года возле лицея-интерната установили мигающий светофор, знаки с флуоресцентной пленкой, ограждения, обустроили искусственную дорожную неровность и провели освещение.

Нарекания в прошлом году вызвал и пешеходный переход возле лицея №122. Спустя год здесь появился мигающий светофор и дополнительное освещение. Однако, как отметили общественники, "лежачие полицейские" оказались расположены далеко от пешеходного перехода, а один из дорожных знаков погнут, зебра не обновлена. Не ликвидирована и главная угроза безопасности детей, по мнению родителей и руководства лицея, — разбитый тротуар со стороны Красноармейского проспекта. Из-за него дети ходят по обочине проезжей части улицы Песчаной.

Городские власти обещали решить вопрос с обустройством тротуара этим летом, но решение не было найдено из-за нехватки бюджетных средств, рассказали в ОНФ. Также сообщили, что из ответа администрации Барнаула следует, что данный вопрос будет рассмотрен дополнительно при выделении целевого финансирования в 2020 годы и последующие годы.