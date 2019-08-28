Под завалами рухнувшего здания в Новосибирске ищут 12 человек

Под обломками стены и перекрытий обрушившегося двухэтажного здания в Новосибирске могут находиться 12 человек, сообщает Пятый канал.

Это работники предприятия, которое выступило в роли подрядчика при реконструкции строения по адресу ул. Ударная, 1/1а. Согласно информации сервиса 2ГИС, там находится лечебно-диагностический центр.

К настоящему моменту известно о гибели двух человек. Еще одного работника извлекли из-под завалов живым. Поисково-спасательные работы на месте ЧП продолжаются.