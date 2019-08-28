Названа возможная причина обрушения двухэтажки в Новосибирске

Двухэтажное здание № 1/1а на улице Ударной в Новосибирске могло обрушиться из-за нарушений при строительстве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Какие именно нормы не соблюдались, не уточняется. Известно, что на объекте проводились работы по реконструкции, когда неожиданно стены и перекрытия рухнули. Площадь обрушения составила 350 квадратных метров.

"Здание перекачивающей насосной станции – двухэтажное, размером 10х30 м. Часть здания находится на реконструкции, часть – снесена, – уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области. – Произошло обрушение стены из бетонных блоков, обложенных кирпичом в котлован".

На месте ЧП работают спасатели. По информации на 13 часов известно о двоих погибших и одном спасенном. На момент обрушения, по предварительным данным, в зоне падения обломков могли находиться 12 человек.