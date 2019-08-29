Сложно ли приходится женщинам в мире бизнеса? Чем бизнесвумен принципиально отличается от мужчины-предпринимателя? Что толкнуло на создание эксклюзивной линейки одежды для недоношенных детей? На эти и многие другие вопросы в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Барнауле" ответила основатель компании "Мини-Ми", выпускающей детскую одежду под маркой MilleFaMille, и руководитель регионального отделения Комитета по развитию женского предпринимательства "Опора России" Елена Роговская.

– Елена, начать беседу хотелось бы с вашей компании. Что вы производите и как давно работаете?

– Мы на рынке уже более 10 лет. Производим одежду для маленьких детей, одеваем даже недоношенных малышей. Как всегда, начало бизнеса было связано с рождением ребенка – моей дочке сейчас 12 лет. Соответственно, пока пришла идея, пока она воплотилась в жизнь, потребовалось определенное время. Я всегда умела и любила шить. Поэтому решила, что моего экономического образования и моей склонности к шитью хватит для начала бизнеса.

На самом деле, конечно, все было не так просто. Но вот уже в течение 10 лет я этим занимаюсь, и сейчас мы работаем по России – производим в Барнауле, а поставляем одежду по всей стране.

– С чего начинали?

– С двух швейных машинок. Были две швеи, закройщик и я. Причем часто совмещали функции – и с закройщиком кроили, и с мастерицами шили вместе. Конечно, вместе придумывали дизайн одежды, все доработки осуществляли в команде. Дочка моя была моделью – ей на тот момент было несколько месяцев.

Постепенно штат разрастался, но при этом я не хотела его сильно "раздувать". Сегодня у нас не очень обширное предприятие – немногим больше 20 человек. Мы стремимся оптимизировать места таким образом, чтобы сотрудники работали с максимальной эффективностью.

– Какие объемы производства у вас сейчас?

– Порядка 20-30 тысяч единиц одежды в месяц у нас выходит.

– А что было вашим первым творением?

– Распашонки. Первые распашонки и ползунки до сих пор хранятся в моем личном маленьком музее. Такие кривенькие! Сейчас смотрю на них и думаю: "Боже мой! Кто их у меня покупал?" Но это было начало. И тогда на самом деле в Барнауле было очень мало одежды для новорожденных малышей. Не было "Детского мира", "Дочек-сыночков", интернет был не так развит. Я задалась целью шить качественную и интересную одежду, потому что сама была мамой, находящейся в постоянном поиске первого гардероба для дочери. То, что мы делали – люди были рады и этому. Со временем конкуренция крепчала. Я не люблю жаловаться, что вот, мол, интернет пришел, и настали для нас сложные времена. На самом деле нет – надо просто идти в ногу со временем, совершенствоваться и быть достойным любой конкуренции.

– У вас ведь тоже есть интернет-продажи?

– Да, естественно, мы пользуемся интернет-площадками. Это и маленькие магазинчики в Сети, и популярные соцсети, и другие каналы…

– Елена, какие сложности у вас возникали на первоначальном этапе? Все-таки производство, как говорят предприниматели, гораздо сложнее, чем просто продажа.

– Сложностей на самом деле было очень много. Я даже не смогу назвать основную из них. Но у меня было огромное желание. Я не знаю, как в мужском бизнесе, но в женском – если есть желание, пути и выходы из любых проблемных ситуаций найдутся.

Было сложно и оборудование подбирать. Я умела на тот момент шить, но на бытовых машинках. А производственный масштаб – это совершенно другая история. Начать с того, что эти машины не похожи даже внешне, а что уж говорить о каких-то нюансах.

Сложно было в общении с людьми, потому что я уже выступала не как специалист, а как директор – очень непросто было поставить себя перед работниками правильно. Мне только исполнилось 30 лет, за плечами был опыт работы в банковской сфере – там я прошла путь от экономиста до замначальника отдела, но я исполняла известные и понятные функции. А здесь ты отвечаешь за все. На тебя смотрят и от тебя ждут решения любой проблемы. Что бы ни случилось, ты ответственен за это, и не на кого переложить эту роль.

Элементарно не хватало знаний. Налоги, финансы… Я сначала вообще не могла понять этот баланс. Хотя экономическое образование, бухучет на отлично – все было. Но на практике вопрос "что делать?" возникал очень часто. Благо, были источники информации, были люди, готовые делиться опытом. Я с детства люблю учиться. И вообще считаю, что чем раньше к человеку придет осознание, что учиться – это классно, тем больших успехов он достигнет. Поэтому на окончании вуза мое обучение не закончилось. Новый вид деятельности подви́г на дальнейшее самообразование, на поиск всевозможных тренингов и семинаров…

– Я знаю, что вы не только учитесь, но и учите! Целая программа образовательная на Алтае у нас есть. Но об этом чуть позже. Хотелось бы еще про ваши товары поговорить. Вы производите уникальную линейку одежды для недоношенных деток. Расскажите подробнее о ней: насколько это востребовано, какие особенности пошива для таких малышей?

– Тема родилась благодаря нашим клиентам. Начали поступать запросы – а давайте меньше. Ведь для производства детской одежды 56 сантиметров – это стандарт самого маленького роста. Причем изначально люди не понимали, зачем в принципе такому малышу одежда – в пеленку укутать и все. Но потом спрос начал расти. А в последующем у нас просили шить одежду на рост 50 см, еще и еще меньше. Хотя нам казалось, ну куда еще крошечнее!

Рождение детей раньше срока, двойни или тройни – такое явление стало обычным. В итоге мы дошли до 38 сантиметров – это для малышей, которые по весу меньше килограмма.

– Радует, что даже таких крошечных деток у нас научились выхаживать! Каких-нибудь 20 лет назад они бы не имели шанса выжить…

– Да-да! Мы счастливы от того, что получаем запрос на пошив такой одежды. И только потому, что малыши, какие бы проблемы ни были со здоровьем, с обстоятельствами, рождаются и живут. Благодаря нашим врачам, благодаря технологиям, которые стремительно развиваются. Благодаря тому, что мы боремся за абсолютно каждого ребеночка, они выживают и становятся полноценными частичками нашего общества. И потом, в будущем, ведь абсолютно невозможно определить, родился человек в срок или был недоношенным.

Ну а наша задача – обеспечить их каким-то элементарным комфортом в самом начале жизненного пути. Мы делаем одежду, которую нам подсказывают мамочки. В силу того, что мы достаточно небольшое предприятие и не ориентированы на выпуск продукции 100-тысячными партиями, мы достаточно гибкие. У нас есть собственный дизайн-центр, куда, по сути, входит практически весь коллектив (равнодушные не находятся) и где разрабатываются новые модели. И клиенты – самые лучшие наши "редакторы": "У вас все хорошо, но давайте вот это заменим…". Потому что именно им – нашим мамочкам – использовать в быту эти товары, и одевать в них самое ценное свое богатство. И мы всегда прислушиваемся к их советам. Если не эту модель изменяем, то создаем новую, и отслеживаем, какая лучше.

Создавать одежду для недоношенных, да, непросто. Потому что доступ к таким деткам очень ограничен. Но мы нашли выход – наладили сотрудничество с нашими медицинскими учреждениями, которые занимаются выхаживанием таких крох. Очень активно помогает нам роддом № 5 и "ДАР". Специалисты подсказывают, что лучше для деток, даже примеряют на них – мы передаем им комплекты нашей одежды, а потом получаем очень ценную обратную связь. Мы даже носочки, помню, уменьшали-уменьшали, в итоге получили изделия, которые мне на палец надеваются.

– Насколько такая линейка одежды пользуется популярностью в Алтайском крае и других регионах? Везде есть такие дети.

– Я не могу сказать, что мы занимаемся такими вещами больше, чем основными линиями. И не могу сказать, что именно такой процент недоношенных детей в стране. Но у нас одежда для таких крошек составляет 20% от всего производства. Просто потому, что мы специализируемся на этой линейке. Это, можно сказать, наша изюминка.

– Подводя итоги разговора о вашей особой линейке, расскажите, что должно быть для недоношенных малышей? Чем их одежда отличается от "стандарта"?

– Естественно, должен использоваться хлопок. Остальные материалы недостаточно изучены, чтобы маленьких деток с очень тоненькой кожей подвергать какому-то риску. Все швы обязательно должны быть наружу, чтобы не повредить нежную кожу. Распашонки мы делаем с достаточно широкими рукавами для возможности подведения проводков жизнеобеспечивающих аппаратов. Тельце у маловесного ребеночка по сравнению с ножками большое – эта особенность ложится в основу пошива очень крошечных ползуночков. То есть пропорции малыша, родившегося значительно раньше срока, мы обязательно учитываем.

– Для развития бизнеса вы пользуетесь государственной поддержкой. Расскажите, пожалуйста, как вы познакомились с Фондом малого и среднего предпринимательства, с которым сотрудничаете? И какие формы господдержки использовали?

– С господдержкой я столкнулась еще в 2014 году и очень рада, что это произошло. На начальном этапе бизнеса у меня было впечатление о госорганах, наверное, как у многих – как о таком карательном что ли инструменте, от которого вообще лучше держаться подальше. И лучше, чтобы ни ты о них не слышал, ни они о тебе не знали.

А потом, я даже уже и не помню, как это произошло – краевое управление по предпринимательству пригласило меня на выставку детских рисунков. Именно там зародилась наша дружба с госорганами. Первое, что я заметила, это люди – абсолютно не злобные. Они настолько мотивировали меня двигаться дальше, что я получила грант на покупку оборудования для расширения. В принципе, я могла работать и дальше в своих условиях, но этот грант позволил мне забраться на ступень выше. Безусловно, было непросто. Первый в моей жизни бизнес-план, который был очень далек от реальности. Пришлось поднапрячься, но этот толчок мне был необходим.

Дальше были субсидии от городского комитета по предпринимательству. Тоже очень вовремя – как раз тогда курс доллара подскочил в два раза и точно так же у меня увеличились расходы, и я вообще не знала, что делать. В комитете посмотрели, что мое дело подходит по параметрам возможности предоставления субсидий. И это меня спасло. Я обошлась тогда без кассового разрыва.

Следующим этапом была "Опора России", где я познакомилась с корпорацией МСП, с Центром "Мой бизнес" – на тот момент еще это был "Бизнес-инкубатор"…

– Какие впечатления были?

– Я не ожидала, что люди – государственные служащие – так же, как и мы, предприниматели, настолько могут болеть за свое дело. Они так же переживают, им так же хочется результата. Они делают свою работу не просто для галочки, а им действительно хочется тебе помочь. Они ратуют за твое развитие.

Главное – адекватно реагировать на все нюансы, с которыми связана их работа – понятно, что это отчеты, особые требования. Ничего удивительного нет в том, что тебе дают деньги и ты должен рассказать, на что ты их потратил. Странно было бы, если бы дали деньги и отпустили восвояси. И если нормально это воспринимать, все встанет на свои места, и сотрудничество такое будет более чем взаимовыгодным.

А моральная поддержка, которую они оказывают, просто фантастическая!

– Знания, которые у вас есть о предпринимательстве, о женском бизнесе, вы собрали в образовательный курс. И он реализуется совместно с Фондом МСП и "Опорой России". Расскажите поподробнее про него.

– В комитет по развитию женского предпринимательства "Опора России" я пришла именно благодаря этому образовательному проекту. Называется он "Мама-предприниматель". Его успешно реализуем в Алтайском крае уже третий год. Наш регион был одним из первых, присоединившихся к этому проекту и успешно реализовавших его – об этом мы всегда говорим с гордостью. Мы получили очень большой отклик на этот проект – поступило больше 200 заявок на участие, при том, что взять мы могли только 35 человек. К сожалению, пришлось провести достаточно жесткий отбор. Было много обид: мол, все куплено. Но нет, у нас все честно и открыто. Тех, кто не прошел, мы приглашали во второй, в третий раз. И многие пришли.

Будет и четвертый поток курса. Через средства массовой информации мы обязательно сообщим заблаговременно, чтобы наши потенциальные участницы успели подготовиться.

– Девочки обучаются, затем проходят конкурс. И выбирается победительница, которая получает что?

– Денежный приз на реализацию бизнеса. Но на самом деле все участницы получают много: это знания, это мотивация, моральная поддержка, это, в конце концов, причастность к особому сообществу, которое образовалось благодаря проекту "Мама-предприниматель". Девочки учатся в течение недели, общаются, причем достаточно близко – многие начинают дружить, сотрудничать.

Мы приглашаем, и я лично, в комитет по поддержке предпринимательства, в это бизнес-сообщество, чтобы продолжать вариться в нашей среде, чтобы не быть одиноким. В предпринимательстве есть такой момент: с одной стороны, у тебя коллектив, с другой – клиенты, с третьей – какие-то проверяющие органы, и ты вроде в обществе, но некому пожаловаться, не с кем поделиться, ты всем все должен… Как можно поговорить по душам, например, с работником, если ему от тебя зарплата нужна, и в общем-то твои проблемы ему, строго говоря, непонятны?

Поэтому сообщество предпринимателей необходимо. Мы понимаем друг друга. И каждый из нас осознает, что не одинок в своих проблемах и трудностях.

– Кстати, хотелось бы узнать о вашем совместном участии в выставках. В Москве вместе с Фондом МСП и другими предпринимателями вы были задействованы в международной детской выставке Kids Russia.

– Это был первый опыт нашего совместного участия. На самом деле выставки – это для предпринимателя главный маркетинговый инструмент для поиска клиентов. А тут мне предложили поехать и просто работать – не думать об организации.

– То есть Фонд МСП оплатил вашу поездку?

–- Не просто оплатил. Они взяли на себя вообще все: и расходы, и организационную часть. Мне осталось только приехать в Москву, прийти на выставку, развесить/разложить свои экспонаты и наслаждаться рабочим процессом. Фонд решил абсолютно все. При этом мы на выставке заняли достаточно большую площадь

Потом была поездка в Казахстан в составе коллективного стенда с таким приятным бонусом – нас приглашали на Гала-ужин. Раньше, когда мы выезжали по отдельности с крошечными выставочными площадками, которые располагались на не самых презентабельных местах, мы не получали таких приглашений, отношение к нам совершенно другое было.

Федеральная поддержка играет важную роль. Когда на нашей площадке висит огромный стенд "Алтайский край", и нас несколько компаний – даже психологически более комфортно работать в таких условиях.

– Затронули Казахстан, поэтому родился следующий вопрос: когда на экспорт выходите? В каких объемах? И кто помогает?

– Очень надеюсь, что начнем как раз с Казахстана. Экспортная тема меня уже очень давно привлекает, но все не знала, с чего начать. Но экспортный центр "Моего бизнеса" буквально за руку меня ведет за рубеж.

После поездки в Казахстан в составе коллективного стенда сейчас продолжаю переговоры о сотрудничестве с иностранными партнерами, и Фонд МСП очень сильно мне в этом помогает.

– На ваш товар требуется сертификация для реализации за границей?

– У нас товар, конечно, сертифицирован. К тому же действует Таможенный союз, и Казахстан входит в него, поэтому с нашими сертификатами мы можем абсолютно беспроблемно поставлять нашу продукцию. Действует упрощенный режим документального оформления, поэтому с этим не должно быть проблем.

– На какие страны еще поглядываете?

– Ой, не буду загадывать. С Казахстаном разберемся и пойдем уже дальше.

– Желаю вам удачи в этом! Елена, на ваш взгляд, чем отличается женщина-предприниматель от мужчины-предпринимателя?

– Мне кажется, очень многим. Во-первых, для женщины бизнес – это в большей степени возможность самореализации. Финансы и прибыль, да, имеют значение – именно для того, чтобы бизнес жил, чтобы он продвигался и расширялся. Но самореализация всегда на первом месте!

Женщины более социально ориентированы. Они хотят блага через бизнес для общества.

Большинство бизнесвумен совмещают предпринимательство с личной жизнью и никогда не ставят бизнес выше семьи, детей, мужа и себя лично. Несмотря на то, что ты директор, тебе всегда хочется каких-то "женских штучек", слабостей и удовольствий.

– Есть ли соперничество с мужчинами-предпринимателями?

– Может, в каких-то нюансах есть. Но в общем смысле мы не феминистки. Опять же я говорю за себя и за свое окружение – мы не хотим вытеснить мужчин, сделать этот мир женским. Нет, мы просто хотим быть достойными своих мужчин.

– Спасибо вам, Елена, большое за интересную и заряжающую беседу! А я хочу напомнить, что о программе "Мама-предприниматель" и других образовательных проектах Фонда МСП, о возможности участвовать в выставках российского и международного уровня можно уточнить в центре "Мой бизнес" по адресу: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19 и на портале мойбизнес22.рф.

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