Житель Горного Алтая обманул продавца на пять тысяч рублей и спрятался в Минусинске

Полицейские в Красноярском крае задержали 44-летнего мужчину, который в Горно-Алтайске обманул продавца салона сотовой связи, сообщили в МВД по Республике Алтай.

В феврале 2019 года мужчина покупал зарядное устройство и подал продавцу пять тысяч рублей. Ввиду большого количества посетителей девушка на кассе отвлеклась и злоумышленник забрал банкноту обратно.

После чего он получил сдачу и "зарядку" и скрылся. Задержать его удалось через неделю после обмана. Мужчина не стал отрицать своей вины, ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Однако по повестке на допрос он не явился. Тогда и выяснилось, что мужчина решил сбежать. Он был объявлен в федеральный розыск. На протяжении двух месяцев беглец проживал в Минусинске у случайных знакомых. Сейчас он задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Ранее житель Горного Алтая отсудил 100 тыс. рублей за смартфон, купленный за 20 тысяч.