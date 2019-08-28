Новые группы откроются в детском саду в центре Барнаула к 2020 году

Детсад в Барнауле расширится за счет пристройки / Фото: barnaul.org / Андрей Чурилов

Группы на 60 мест, из которых 20 для малышей до трех лет, а также игровые комнаты, пищеблок и другие помещения разместятся на двух этажах здания, пристроенного к многоэтажному жилому дому, сообщается на официальном сайте города.

Новый детский сад появится на улице Папанинцев, 119, который войдет в состав действующего дошкольного учреждения № 239 (ул. Ядринцева, 74). Выездное совещание по контролю за его строительством накануне провел замглавы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Сергей Демин.

"В 2016 году помещения выкупили за 36,63 млн рублей на средства из городского бюджета. Строители работают в графике, в хорошем темпе, это позволяет надеяться, что детский сад будет сдан в намеченный срок – в декабре", – сказал Демин.

На сегодня уже выполнена кирпичная кладка перегородок, металлическое усиление стен, устройство фундаментов под вентиляционное оборудование, монтаж внутренних сетей отопления, водопровода, канализации. Проводятся штукатурные, малярные работы, монтаж окон, дверей, внутренних и наружных сетей электроснабжения, устройство полов.

Начальник управления единого заказчика в сфере капстроительства Барнаула Светлана Чаузова отметила, что в соответствии с нормами даже у такого маленького детского сада будет прогулочный дворик, своя прилегающая территория: "Приступаем к ее благоустройству. Учитывая, что садик находится в центре микрорайона, скорректировали подъездные пути. Предусмотрен также снаружи здания лифт-подъемник".

К концу года в Барнауле планируют открыть пять новых современных детских садов общей численностью на 1 495 мест. После реконструкции других детсадов появятся дополнительные группы, которые смогут посещать более 500 детей.

Размер родительской платы повысят в детсадах Барнаула, чтобы вкусно, сбалансированно и более качественными продуктами кормить детей.