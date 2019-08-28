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Двое парней на Алтае угнали у коллеги автомобиль и нечаянно сожгли его

, ИА "Амител"
Задержанные ранее уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе один из них именно за угон
Угнанный автомобиль сгорел в кювете / Фото: vk.com/incident22

Угнанный автомобиль сгорел в кювете / Фото: vk.com/incident22

Сотрудники полиции задержали двоих жителей села Селиверстово 1988 и 2000 годов рождения, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" со ссылкой на краевое МВД.

"В середине августа, ночью, в селе Столбово задержанные неправомерно завладели автомобилем Toyota Camry 2003 года выпуска", – рассказали в ведомстве.

Машина принадлежала мужчине, с которым они вместе работают. Когда владелец авто уснул, молодые люди взяли ключи и поехали кататься.

На следующий день полностью сгоревший автомобиль был обнаружен в Новосибирской области около станции Тараданово. По словам задержанных, машина загорелась, когда они пытались выехать из кювета.

Возбуждено уголовное дело. Сумма материального ущерба, причиненного владельцу автомобиля, составила более 400 тысяч рублей.

Примечательно, что задержанные ранее уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе один из них именно за угон.

Ранее неизвестный поджог машину в центре Барнаула. В результате случившегося один автомобиль выгорел, а рядом стоящий – серьезно пострадал.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

28.08.2019 16:43
- гость -

видать уставшая была камрюха, раз ущерб всего 400 рублей

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