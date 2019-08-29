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Благотворительный велопробег Добрых Дел пройдет на Трассе здоровья

, ИА "Амител"
Все средства, вырученные на спортивном мероприятии, будут направлены на реализацию социальных программ

Благотворительный фонд "Облака" приглашает жителей Барнаула 21 сентября 2019 года принять участие в четвертом ежегодном велопробеге Добрых Дел на Трассе здоровья. Старт в 11:00.

Идея спортивного мероприятия возникла у команды фонда в 2016 года. Тогда более 50 жителей города поддержало этот проект.

Партнерами велопробега традиционно ежегодно выступают компания "Веломир22" и его руководитель Никита Шишлаков, а также сеть быстрого питания "Грильница".

Условия участия в велопробеге простые: нужно уметь управлять велосипедом, выбрать на старте желаемую дистанцию — 5,15 или 25 километров — и получить свой регистрационный номер.

Взнос за участие в состязании составляет 150 рублей. Так как велопробег несет благотворительный посыл и вся команда фонда принимает участие в его организации, все собранные средства от взносов будут направлены на помощь малоимущим и многодетным семьям, которые получают поддержку вместе с маленькими детьми в благотворительном фонде "Облака".

Победители велопробега с наилучшими временными результатами по итогу прохождения выбранного расстояния на Трассе здоровья получат сертификаты и призы от партнеров фонда "Облака".

Регистрация на велопробег обязательна на сайте мероприятия.

Для тех, у кого нет возможности зарегистрироваться через интернет, создана возможность пройти регистрацию по телефону: 8 (3852) 590-180 — ежедневно с 14:00 до 17:00. Также по телефону можно получить консультацию о том, как совершить регистрационный взнос за участие в велопробеге.

 

Фото: https://vk.com/veloprobegvoblakach

Благотворительный фонд "Облака" помогает семьям выбраться из сложных жизненных обстоятельств и воспитать детей в достойных материальных и социальных условиях. 

Фонд реализует несколько программ, направленных на защиту интересов семей:

- программа реабилитации семьи. Юридическая, социальная и психологическая помощь оказывается бесплатно. Также предоставляется одежда и еда. Коллектив фонд помогает с оплатой аренды за съемное жилье, погашением коммунальных платежей, представлением интересов в суде.

- программа "Поддержи Чемпиона". Совместно с Министерством по спорту Алтайского края, компанией "ВотЭтоЧай" и сетью тренажерных залов HardCore с февраля 2018 года реализуется программа поддержки дополнительных спортивных и творческих занятий подопечных детей из малоимущих семей. Благодаря этому проекту, дети получают возможность бесплатно заниматься в спортивных секциях и творческих студиях города.

-  учебный центр "Школа жизни". В рамках данной программы малоимущие женщины бесплатно проходят психологические тренинги, курсы по компьютерной грамотности, уроки финансовой грамотности и семинары по трудоустройству.

Социальные проекты фонда "Облака":

  • Charity Market – самый крупный пункт приема и выдачи вещей в Барнауле с пятилетней историей. Более тысячи семей в год получают бесплатно одежду и обувь, а также канцелярские товары, детское питание и игрушки. Благодаря непрерывной работе пункта приема и выдачи вещей бывших в употреблении, но в очень хорошем состоянии, более 50 000 жителей города Барнаула перестали выбрасывать одежду и дали ей второй шанс. Пункт приема вещей работает ежедневно с 10:00 до 19:00 по адресу: пр. Социалистический, 64.
  • Charity Bag – социальный инклюзивный проект по трудовой занятости женщин на дому, которые воспитывают маленьких детей, а также детей с инвалидностью и не могут выйти на полный рабочий день из дома. Смысл заключен в пошиве экологических сумок и экомешочков, благодаря чему женщина получает регулярную материальную поддержку. Проект стал финалистом всероссийского конкурса социально-предпринимательских проектов от "Росбанк" и лаборатории социальных проектов "ИмпактХаб" г. Москва.

Все средства, вырученные с благотворительного велопробега, будут направлены на реализацию всех этих программ.

Поддержать работу фонда "Облака" можно по реквизитам:
- смс на короткий номер 3434 кодовое слово "Облака" пробел и сумма от 20 рублей;
- через сайт фонда "Облака", кнопка "Помочь".

Благотворительный фонд "Облака"
г. Барнаул, пр. Социалистический, 34, офис 101
Телефон: 8 (3852) 590-180
Режим работы: 9:00-17:00, кроме субботы и воскресенья
Сайт

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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