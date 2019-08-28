Канал поставки крупных партий наркотиков перекрыт на Алтае. Возбуждено 18 дел

Канал поставки в регион крупных партий наркотических средств перекрыт в Алтайском крае, сообщает региональное МВД.

"Пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном производстве и покушении на сбыт синтетических наркотических средств", – рассказали в ведомстве.

Пятеро жителей края закупали крупные партии наркотиков, которые затем реализовывали через интернет-магазин посредством тайников с закладками.

Возбуждено восемнадцать уголовных дел. Все участники группы задержаны в трех городах Алтайского края: Барнауле, Бийске и Рубцовске. Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудниками полиции с использованием служебно-разыскных собак обнаружено более 30 тайников с расфасованным на разовые дозы наркотиком.

В ходе обысков по местам жительства подозреваемых изъято около трех килограммов наркотических средств синтетического происхождения, а также вещества для производства курительных смесей. Обнаружены приспособления для упаковки и фасовки запрещенных веществ, банковские карты, электронные весы и оргтехника. Общий вес изъятых наркотиков составил около шести килограммов стоимостью более 10 млн рублей.

Операция проводилась сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Алтайскому краю совместно с коллегами из региональной ФСБ.

В этом году пятеро алтайских школьников окажутся на скамье подсудимых за наркотики.