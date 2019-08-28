Три участка дорог под Барнаулом перекроют 28 августа из-за военных колонн

Движение военных колонн под Барнаулом станет причиной перекрытия автомобильных дорог в среду, 28 августа, днем и вечером, и частично ночью 29 августа, сообщает Госавтоинспекция Алтайского края.
С 16:00 до 19:00 ограничат движение на автодороге н.п. Полковниково – 257 км а/д Р-256 "Чуйский тракт".
С 21:50 до 00:50 ограничат движение на автодороге н.п. Полковниково – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Контошино.
С 22:20 до 01:20 29 августа ограничат движение на автодороге н.п. Полковниково – 267-й км а/д Р-256 "Чуйский тракт".
Краевая Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
Комментарии
кто-то сёдне опять после работы может домой не ехать. чё мешает им свою движуху скажем с 02:00 начинать, даже кто задержался уже домой уехать смогут