Три участка дорог под Барнаулом перекроют 28 августа из-за военных колонн

Движение военных колонн под Барнаулом станет причиной перекрытия автомобильных дорог в среду, 28 августа, днем и вечером, и частично ночью 29 августа, сообщает Госавтоинспекция Алтайского края.

С 16:00 до 19:00 ограничат движение на автодороге н.п. Полковниково – 257 км а/д Р-256 "Чуйский тракт".

С 21:50 до 00:50 ограничат движение на автодороге н.п. Полковниково – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Контошино.

С 22:20 до 01:20 29 августа ограничат движение на автодороге н.п. Полковниково – 267-й км а/д Р-256 "Чуйский тракт".

Краевая Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.