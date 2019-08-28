Олег Хорохордин пожарил яйца в честь завершения строительства газопровода

Олег Хорохордин жарит яйца вместе с жительницей Горно Алтайска / Фото: instagram.com/khorokhordin.official/

Врио губернатора Республики Алтай Олег Хорохордин в своем Instagram опубликовал видео, на котором с жительницей региона жарит яйца.

"Вместе с Александрой Николаевной Черемновой, жительницей ул. Кирова в Горно-Алтайске, готовим яичницу на газовой плите! Сегодня возможность подключиться к газу появилась у 800 домовладений этого микрорайона", — рассказал Хорохордин в подписи под видео.

Он подчеркнул, что завершить все работы по строительству газопровода на участке удалось на два месяца раньше установленного срока.

"Продолжаем работу по газификации республики и будем делать все возможное, чтобы жизнь людей становилась еще комфортнее", — добавил он.

28 мая Хорохордин нашел армейское фото и поздравил пограничников. Он подчеркнул, что для жителей республики День пограничника — особый праздник, поскольку 850 километров самой длинной государственной границы в мире приходится на территорию Горного Алтая.