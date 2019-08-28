Porsche и ВАЗ заставили Барнаул стоять в семибалльных пробках вечером 28 августа

Porsche Cayenne "шоркнулся" боком с автомобилем ВАЗ / Фото: vk.com/barneos22 yandex.ru/maps

ДТП под мостом на Павловском тракте в районе проспекта Строителей стало причиной огромных пробок в Барнауле вечером, 28 августа, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

Судя по комментариям очевидцев, ДТП незначительное. Фактически, Porsche Cayenne "шоркнулся" боком с автомобилем ВАЗ. Теперь вместе с ними стоит половина города.

Согласно сервису Яндекс.Пробки на проспекте Строителей затор длиною 2,6 км от проспекта Ленина и до улицы Советской Армии. Скорость движения автомобилей около 2 км/ч.

На улице Челюскинцев, которая примыкает к Строителей, пробка длиною почти 1,4 км. Скорость движения — 7-2 км/ч.

На Ядринцева пробка в 1,4 км от улицы Партизанской и до Строителей. Скорость движения — 5 км/ч.

Также образовалась большая пробка на проспекте Красноармейском от улицы Чернышевского и до кинотеатра "Мир". Скорость движения — 15-7 км/ч.

Проблемы с движением наблюдается на других дорогах города: проспект Ленина, улица Молодежная, улица Гоголя, площадь Победы, проспект Социалистический и другие.