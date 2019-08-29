Радио Дача Барнаул приглашает всех любителей кошек принять участие в интернет-конкурсе "Главная кошка Барнаула". Ваш питомец наверняка самый лучший, и теперь у вас есть возможность показать это всему городу, получив почетный статус и годовой запас корма.

Принять участие в конкурсе может каждый обладатель мурлыки. Для этого нужно сделать ее фотографию и опубликовать на сайте кошкабарнаула.рф. Чем больше лайков наберет ваш домашний питомец, тем больше у него шансов победить.

ВАЖНО: Каждый участник может разместить только одну фотографию только одной своей кошки (не мем и не демотиватор), при этом на фото должно быть запечатлено только животное. Без владельца! Последующие фотографии от одного пользователя будут удаляться, многократная регистрация одного и того же животного под разными номерами запрещена. При выявлении указанных случаев участник может быть дисквалифицирован.

В результате конкурса будут определены несколько победителей.

Еженедельно по пятницам, начиная с 20 сентября 2019 года, в эфире Радио Дача Барнаул 107.4 FM в программе "Счастливый час" с 12:00 до 13:00 будут проводиться промежуточные итоги. Кошка – победитель недели выходит в финал конкурса.

Обладателя звания "Главная кошка Барнаула" выберут в эфире Радио Дача Барнаул 8 ноября 2019 года. Победителю достанется годовой запас корма для кошек (30 кг) от партнера проекта бренда "Вискас" и, конечно же, всебарнаульская известность.

Также усатые-полосатые будут награждены и в специальных номинациях: "Победа в народном голосовании", "Самая смешная кошка" и "Самая грациозная кошка".

Фотографии принимаются с 29 августа по 1 ноября текущего года. Отборочный тур и голосование начнутся с 29 августа.