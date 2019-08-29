Кругом обман. Почему жителей Алтая обманывают чаще других и как этому противостоять

Про финансовые преступления говорят давно и много. Сообщения об угрозе мошенников звучат в городском транспорте, а пенсионерам раздают специальные памятки. Но почему-то это не помогает. Преступлений в крае происходит все больше, а аферисты становятся все изощреннее. Почему злоумышленников трудно обезвредить, откуда у них информация о потенциальных жертвах, как не попасться на уловки и уберечь своих близких – эти и другие вопросы обсуждали 27 августа в Барнауле участники круглого стола по теме "Как помочь населению избежать финансового мошенничества?", организованного БГД и Ассоциацией по защите прав заемщиков.

Алтайский край – "любимый" для мошенников

Масштабы телефонного мошенничества увеличиваются по всей стране. Но в Алтайском крае этот рост особенно заметен: за полгода в нашем регионе количество дистанционных преступлений выросло на 80%, сообщил заместитель начальника оперативно-сыскного отдела Управления МВД по Барнаулу Владимир Никитченко. По его словам, мошенники считают жителей Алтайского края более доверчивыми, чем население других регионов.

Бурное развитие информационных технологий аферисты используют себе на пользу: большинство финансовых преступлений совершается дистанционно. Злоумышленники умело маскируют свое местоположение. Чаще всего подозрительные звонки совершаются с номеров Московской области. При этом сами преступники могут находиться где угодно. Технически определить их местоположение практически невозможно.

Схемы все изощреннее

Мошенники сами внимательно следят за тем, какие меры против них принимают, и придумывают все более хитрые способы обмана граждан. Люди активно пользуются пластиковыми картами и мобильными приложениями. Обращаться с деньгами становится удобнее. Но и преступникам проще ими завладеть.

Сейчас самый распространенный способ мошенничества – звонки клиентам банков. Злоумышленники представляются сотрудниками финансовых учреждений и под разными предлогами пытаются узнать информацию о карте "жертвы", чтобы снять с нее деньги.

Преступники научились даже подделывать банковские номера телефонов, – предупреждают в полиции. Они могут знать имя и отчество человека, последние цифры номера карты и даже остаток денег на его счете. Потому у большинства людей не возникает подозрений, что это может быть мошенник.

"К нам недавно обратился молодой человек. Ему позвонили с официального московского номера банка, обратились по имени, рассказали, сколько денег у него на картах. Даже за себя я не могу сказать, что вовремя заподозрил бы неладное", – признался руководитель Ассоциации по защите прав заемщиков Антон Доровских.

Откуда мошенники все про нас знают?

По словам представителя МВД, невозможно точно определить, откуда мошенники узнали персональные данные потерпевшего. Клиентские базы банков часто продаются на "черном рынке". Регулярно происходят утечки информации. Представители банковского сектора в один голос говорили о том, что на них часто совершаются кибератаки. Но при этом никто не рассказал о том, были ли случаи утечек по вине сотрудников банка.

На сегодняшний день никто не может обеспечить стопроцентную защищенность клиентской информации, признала начальник барнаульского операционного отделения "Уральского банка реконструкции и развития" Лилия Ефимова. По ее словам, мошенники часто звонят и сотрудникам банков. Они представляются работниками IT-отдела, пытаются выведать секретные коды терминалов.

Кроме того, персональные данные людей могут быть получены из разных источников, не только из банков: "Не нужно забывать, что к нам регулярно поступают звонки из магазинов, кафе и ресторанов. И так же называют имя и отчество", – сказала председатель комитета по социальной политике Барнаульской городской Думы Марина Понкрашева. Если мошенники обращаются по имени и предоставляют какую-то информацию – это еще не повод терять бдительность, считает депутат.

Почему люди доверяют преступникам?

Жертвы мошенников часто сами не могут понять, почему они поддались на уловки и позволили себя обмануть, хотя казалось бы, что все очевидно. Преступники умело используют психологические манипуляции.

"Такие люди обладают техниками НЛП. Весь разговор точечно прописан: какое слово сказать, с какой интонацией, где поставить паузу. Это тот случай, когда психология не помогает, а вредит", – рассказала практикующий психолог Екатерина Кабанченко.

По ее мнению, очень важно говорить людям про эти техники и учить им противостоять. Например, проводить просветительские мероприятия для студентов, где по ролям разыгрывать подобные ситуации и показывать примеры манипуляций.

Чаще всего на уловки мошенников попадаются пенсионеры. Они более доверчивы, и им труднее получить информацию о том, как действуют преступники.

Уроки по противостоянию мошенникам

Дистанционных преступников очень трудно поймать. Но даже если их задержат, вернуть деньги потерпевшему вряд ли получится: как правило, такие мошенники не имеют, как говорят в народе, "ни кола ни двора". Взыскать с них просто нечего. Единственный способ сократить количество финансовых преступлений – вести работу с населением. Прежде всего "группа риска" – это люди пенсионного возраста. Сейчас сотрудники полиции и общественных организаций регулярно раздают им листовки с информацией о мошенниках. Но участники круглого стола признали, что этого недостаточно.

В школах и вузах Алтайского края внедряют курсы финансовой грамотности, где детям рассказывают в том числе и о том, как действуют мошенники. Предполагается, что школьники и студенты лучше донесут эту информацию до родственников, чем кто-либо. Родители, бабушки и дедушки по-другому будут слушать, если про финансовые преступления им расскажет родной человек.

Школам города уже предоставили тетради по финансовой грамотности, а учителя прошли подготовку, чтобы преподавать этот курс.

Как не попасться на уловку? Рекомендации:

1. Сомневайтесь. Главное – не верить никому на слово и проверять информацию. Если у вас на телефоне высветился номер банка, это еще ни о чем не говорит. Позвонили, представились сотрудником финансовой организации и что-то от вас хотят? Лучше прекратите разговор и позвоните в банк сами. Перезвоните по номеру, который указан на вашей банковской карте. Не набирайте входящий номер из телефонной книги – вы снова попадете к мошенникам.

2. Не раскрывайте CVV-код. Если у вас пытаются узнать цифры с обратной стороны карты (CVV-код), ПИН-код и срок ее действия – перед вами точно мошенник. Даже сотрудник банка не имеет права запрашивать такую информацию. Также никогда не сообщайте СМС-коды, которые приходят на телефон для подтверждения операций.

3. Используйте антивирус. Бывают случаи, деньги с карты снимают без вашего ведома. Это возможно, если на вашем телефоне есть вредоносная программа. Поэтому установите антивирус, чтобы защитить свое устройство. Никогда не переходите по ссылкам, которые вам присылают в СМС-сообщениях.