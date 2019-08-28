Школа моделей в Барнауле начала поиски красивых девушек

1 сентября состоится открытие нового Fashion сезона от главного бренда Сибири модельного агентства Татьяны Жилиной.

Собрания новых групп состоится 1 сентября: в 12:00 – в младшей группе, а в 13:00 – в старшей. В программе обучения: дефиле, хореография, фотопозирование, актерское мастерство, психология, этикет, вокал, изучение иностранного языка.

Модельное агентство Татьяны Жилиной – официальный представитель российских и международных конкурсов красоты и работает на рынке индустрии красоты Сибири и края уже 10 лет. Среди мероприятий, которые проводило агентство, такие конкурсы, как "Мисс Барнаул", "Принцесса Алтая", "Миссис Барнаул", "Мистер Барнаул", "Мисс Бикини" и многие другие.

Для записи на кастинг пишите в WhatsApp +79627924005

VK: https://vk.com/id174804079

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