Томенко осмотрел десятиметровые 3D-принтеры в Новоалтайске. Как в Европе, но дешевле

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Глава региона Виктор Томенко 28 августа посетил завод "Зиас Машинери" в Новоалтайске, где оценил новейший 3-D принтер с областью печати 1000х600х700 см, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Он выполнен полностью из российских комплектующих и предназначен для печати песчано-полимерных литейных форм. В них можно будет заливать несколько видов метала для изготовления деталей.

Такая технология позволяет значительно сократить время производства одной детали за счет того, что из технологической цепочки исключается формовка, закалка и изготовление мастер-модели. Уменьшается и стоимость производства одной детали.

Новая разработка уже готовится к отправке на Магнитогорский металлургический комбинат.

"Наша установка не уступает аналогам американского и немецкого производства ни по качеству, ни по скорости, но стоит в несколько раз дешевле, — рассказал директор компании Константин Денисенко. -Стоимость нашего 3D-принтера — порядка 40 миллионов рублей. Самая ближайшая цена у конкурентов — от 100 миллионов рублей".

Виктор Томенко обсудил с руководством предприятия планы развития производства и возможные меры государственной поддержки.

По итогам обсуждения он поручил министру экономического развития региона Павлу Дитятеву и начальнику управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александру Евстигнееву рассмотреть возможность включения собственных разработок предприятия в программу господдержки

ООО "Зиас Машинери" – единственный в России производитель промышленных 3D-принтеров. Каждый год он выпускает свыше миллиона квадратных метров фасадных систем и разнообразное уникальное оборудование. Партнеры компании — свыше тысячи ведущих российских предприятий в разных отраслях промышленности.

Новоалтайская компания имеет сертификаты, которые подтверждают соответствие выпускаемой продукции стандартам Евросоюза. Реализация проектов ведется в том числе и в странах ЕС.