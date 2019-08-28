Барнаульцев приглашают отметить летний новый год

Жителей Барнаула приглашают отметить новый год летом. Спортклуб "Первый" 31 августа организует торжество для жителей краевой столицы, сообщает компания в Instagram.

Организатор анонсирует елку, мандарины, бенгальские огни и даже Деда мороза. Тем, кто пожалует на праздник в новогоднем костюме, обещают подарки.

Кроме того, участникам мероприятия раздадут бенгальские огни, которые одновременно зажгут в 21:30.

Торжество пройдет с 18:00 до 22:00 по адресу п. Затон, ул. Водников, 1е. Вход свободный.