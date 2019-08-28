Росстат назвал регионы РФ с самым калорийным питанием

Калорийность рациона россиян в 2018 году составила 2651,5 ккал, сообщает RT со ссылкой на Росстат. Это больше необходимого примерно на 15%.

Как и прежде, в суточном питании россиян превалируют углеводы (335,4 г). Также россияне потребляют достаточно много жиров (108,6 г) и не налегают на белки (80 г).

Примечательно, что наиболее излюбленная пища жителей страны – это хлеб и мучная продукция. На нее приходится свыше трети рациона (34,3% у горожан и 38,1% у селян). Вторую по популярности строчку занимают мясо и мясные блюда (18,8% в городе и 15,5% в сельской местности).

Рекордсменами по калорийности рациона стали жители Дагестана (3988,3 ккал). Тройку замкнули Кабардино-Балкария (3619,3 ккал) и Ингушетия (3406,4 ккал). В пятерку также вошли Тюменская область (3200,7 ккал) и Башкортостан (3169,8 ккал).

Наименее питательную пищу потребляют в Рязанской области (2180,1 ккал), Хабаровском крае (2182,9 ккал), Тамбовской области (2228,7 ккал), Камчатском крае (2230,4 ккал) и Москве (2261 ккал).