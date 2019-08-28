Forbes назвал богатейшие семейные кланы России

Семья Гуцериевых признана самым богатым семейным кланом РФ по версии журнала Forbes.

Их общее состояние оценивается в 5,65 миллиарда долларов (в 2018 году журнал оценивал его в 5,97 миллиарда долларов).

Наибольший вклад в эту сумму внес основатель группы "Сафмар" Михаил Гуцериев – 3,8 млрд долларов. Следом идут его сын Саид Гуцериев (1,3 млрд долларов), брат Саид-Салам Гуцериев (500 млн) и племянник Билан Ужахов (50 млн).

На втором месте по-прежнему находится семья Ротенбергов с совокупным состоянием в 5,18 миллиарда долларов (4,85 миллиарда в 2018-м).

После введения санкций против них активы Аркадия Ротенберга (2,7 млрд) и его брата Бориса Ротенберга (1,1 млрд) уменьшились за счет частичной передачи детям первого: Игорю (880 млн долларов) и Лилии (500 млн).

Тройку замкнула семья Шаймиевых. Их суммарные активы оцениваются в 2,8 млрд долларов.

Пятерку дополнили Гапонцевы (2 млрд долларов) и Евтушенковы (1,94 млрд). Примечательно, что последние в прошлом году не входили даже в топ-10.