Алтайская компания работала на месте обрушения здания в Новосибирске

28 августа двухэтажное здание № 1/1а на улице Ударной в Новосибирске обрушилось при проведении работ по реконструкции — стены и перекрытия рухнули. Площадь обрушения составила 350 квадратных метров. Изначально сообщалось, что в зоне падения обломков могли находиться 12 человек.

Рабочие, которые пострадали при обрушении здания реконструируемой насосной станции "Сибирской генерирующей компании" в Новосибирске, приехали из Алтайского края, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

"Работы выполнялись подрядной строительной организацией "Контакт-108" из Рубцовска", — сказал собеседник.

Однако в компании не подтвердили гибель своих рабочих. "Наши сотрудники не погибли на объекте, они находились в это время в другом месте", — рассказал генеральный директор компании Евгений Шуляк.

По его словам, компания — один из субподрядчиков реконструкции здания новосибирской насосной станции. Всего из Рубцовска приехали пять человек, которые электрифицировали объект.

Двухэтажное здание перекачивающей насосной станции частично было снесено и находилось на реконструкции. По предварительной информации, на месте обрушения работали восемь человек, трое из них погибли. Рабочие находились в траншее во время ремонта теплотрассы.

Возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.