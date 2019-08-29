В Алтайском крае выросло число ДТП с участием детей

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников включил Алтайский край и Республику Алтай в число регионов с растущим количеством ДТП с участием детей, сообщает ТАСС.
Наибольший рост зафиксирован в Свердловской области. Он составил 24%. Также список пополнили Белгородская, Владимирская, Иркутская, Курганская, Рязанская и Тульская области, Краснодарский край, Башкортостан, Бурятия и Карачаево-Черкесия.
В общей сложности в этом году на дорогах страны пострадали 11958 детей, погибли – 304.
Черников также отметил, что на лето, по статистике, приходится почти половина аварий с несовершеннолетними – 42%, на зиму – 20%, а на весну и осень – по 14%.
Комментарии
у нас гонщегов много, вон даже недавно по гонщингу или сракинку, как там его правильно, даже соревнования были
Просто у нас много родителей типа Вас, не умеющий или не желающих научить детей ПДД.
дети не сдают на права в отличии от гонщегов, которые не могут запомнить две строчки
29.08.2019 08:23
ТЫ - не совсем. им с 1го класса преподают ПДД, а точнее именно правила перехода. Другое дело качество образования никакого - они не очень то стремятся учиться, и далеко не все родители хотят учить - а часто вижу как наоборот мамашки взяв чадо за руку бегом перебегают улицу в неположенном месте - дети это видят, считают это правильным - и поступают так же.