В Алтайском крае выросло число ДТП с участием детей

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников включил Алтайский край и Республику Алтай в число регионов с растущим количеством ДТП с участием детей, сообщает ТАСС.

Наибольший рост зафиксирован в Свердловской области. Он составил 24%. Также список пополнили Белгородская, Владимирская, Иркутская, Курганская, Рязанская и Тульская области, Краснодарский край, Башкортостан, Бурятия и Карачаево-Черкесия.

В общей сложности в этом году на дорогах страны пострадали 11958 детей, погибли – 304.

Черников также отметил, что на лето, по статистике, приходится почти половина аварий с несовершеннолетними – 42%, на зиму – 20%, а на весну и осень – по 14%.