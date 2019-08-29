Денег нет. В алтайском селе не могут выделить 200 тысяч рублей на тамбур школы

Жители села Антоньевка в Петропавловском районе жалуются на плачевное состояние тамбура школы, сообщает издание "Сибирь. Реалии".

По их словам, пристройка в буквальном смысле отделяется от основного здания. Из-за этого осенью там появляются лужи и грязь, а зимой – наледь. Были и случаи травмирования, когда дети поскальзывались и падали, утверждают местные жители.

Родители школьников безуспешно пытаются добиться ремонта опасного, по их мнению, участка.

"Раньше мы устно обращались в администрацию, но в районе говорят, что денег нет, — рассказала глава Антоньевского сельского совета Евгения Угрюмова. — Цена вопроса около 200 тысяч рублей".

Родители могли бы попробовать самостоятельно собрать деньги, но они и так ежегодно за свой счет делают ремонт классов. Поэтому им остается только надеяться, что администрация все-таки изыщет требуемую сумму и обеспечит безопасность детей.