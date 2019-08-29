Скандал в АКЗС. Два депутата призвали к отставке главы парламента Романенко

Первая после летних каникул сессия в Алтайском краевом Законодательном собрании началась со скандала: депутаты Андрей Волков и Василий Железовский выступили с предложением лишить поста председателя АКЗС Александра Романенко. Подробности с заседания в четверг, 29 августа, передает корреспондент портала Amic.ru.

Первым с заявлением выступил Андрей Волков.

"Прошу поставить вопрос об отзыве Александра Романенко с поста",– неожиданно для многих заявил он.

Причин не объяснял, но поводом, судя по всему, стала его пересадка на новое место в зале заседаний:

"В лучших традициях аппарата (парламента, – прим. ред.) указывать места. Мне показали мое место, посадили подальше от коллег по "Единой России", – заявил он.

Как стало известно порталу Amic.ru, накануне Андрея Волкова исключили из фракции по его заявлению. Теперь он является независимым депутатом. По закону это возможно – он был избран по одномандатному округу. Его членство в партии было приостановлено несколько месяцев назад после возбуждения уголовного дела. На сессии его пересадили от "ЕР" на место возле фракции ЛДПР. Говорят, вопреки его ожиданиям, партия не стала поддерживать его в вопросе уголовного дела.

Сразу же после политического демарша Волкова выступил самый одиозный депутат действующего созыва – Василий Железовский от "Справедливой России" .

"Я не знаю мотивы Волкова, но мои вот такие. За последние полгода, выходя с проверками как депутат, я выявлял нарушения закона и даже уголовные дела. И какая реакция на эти факты? Дважды пытались арестовать моих помощников. Понимания в исполнительной власти нет, и руководство АКЗС ничего не делает", – сказал он.

Против Волкова заведено уголовное дело. Его обвиняют в присвоении и растрате денежных средств. По версии следствия, Волков в качестве учредителя управляющей компании ООО "Прогресс Плюс" с 2012 по 2016 год забирал себе деньги жильцов домов, перечисляемые на оплату жилищно-коммунальных услуг. Ущерб оценен в 43 миллиона рублей.