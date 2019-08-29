На Старом мосту в Барнауле образовалась пробка. Водители разворачиваются

Внушительная пробка образовалась 29 августа на Старом мосту через Обь в Барнауле. По данным сервиса "Яндекс. Пробки" на 9:22, скорость потока автомобилей в направлении краевой столицы не превышает 7 км/ч.

По словам очевидца, многие устают от ожидания и меняют маршрут – разворачиваются в обратном направлении и проезжают по Новому мосту.

Причина затора пока неизвестна. Ранее аналогичная ситуация возникала, когда на прямо на мосту сломался автомобиль.