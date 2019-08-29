Четверг, 29 Август, 11:38

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 66,41
€ 73,66
Обь
304см +43

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Лесные пожарыОтключения горячей водыПолитические скандалы на Алтае
Новости

Спасатели разобрали обломки двухэтажки в Новосибирске. Фото и видео

, ИА "Амител"
В результате обрушения три человека погибли, один – пострадал

Спасатели завершили аварийно-спасательную операцию на месте обрушения стены двухэтажного здания насосной станции в Новосибирске, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Чтобы полностью разобрать 250 кубометров обломков, они непрерывно работали на протяжении 10 часов.

При помощи специально обученных собак под завалами нашли четырех человек. Только один из них остался жив. Его госпитализировали в больницу.

"Собаки повели себя так, как их учили, – рассказала старший вожатый служебных собак отделения поиска пострадавших Сибирского спасательного центра МЧС России Ольга Гончарова. – При возможности обнаружения человека они его обнаружили".

Напомним, обрушение реконструируемого здания случилось в полдень 28 августа. По факту трагедии СКР возбудил уголовное дело.

Материалы по теме
Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
11:22
Плюс 225 рублей. В Алтайском крае подняли прожиточным минимум пенсионеров на 2020 год 2
11:18
Экс-глава алтайского парламента Назарчук станет почетным гражданином на 80-летие 0
11:02
"Разогреем сковородку": какие мероприятия по случаю Дня знаний пройдут в АлтГТУ 0
10:57
Центральные улицы Барнаула перекроют из-за Дня города 0
10:45
Компенсацию платы за детский сад увеличат в Алтайском крае 0
10:33
На Алтае повторно зацвели маральник и огоньки 0
10:23
Скандал в АКЗС. Два депутата призвали к отставке главы парламента Романенко 4
09:55
Спасатели разобрали обломки двухэтажки в Новосибирске. Фото и видео 0
09:40
Кругом обман. Почему жителей Алтая обманывают чаще других и как этому противостоять 13
09:25
На Старом мосту в Барнауле образовалась пробка. Водители разворачиваются 4
09:06
"Ашан" прокомментировал слухи о своем уходе из Барнаула и России 8
08:45
Денег нет. В алтайском селе не могут выделить 200 тысяч рублей на тамбур школы 8
08:32
На что обратить внимание при выборе сервиса займов под залог: чек-лист 0
08:15
Каждый барнаулец может получить годовой запас корма для своей кошки 17
08:02
От "кривеньких" распашонок до всероссийской популярности: женский бизнес покоряет 15
08:00
Благотворительный велопробег добрых дел пройдет на Трассе здоровья 2
07:59
Вахтовик из Алтайского края найден мертвым после отдыха на Байкале 5
07:32
Праздник, не знающий границ: парк "Солнечный ветер" приглашает на "Вечерний безлимит" 0
07:18
В Алтайском крае выросло число ДТП с участием детей 4
06:21
Ореховый Спас. История и традиции
Православные христиане отмечают 29 августа Нерукотворный Спас, который в народе именуют Ореховым и Хлебным
00:56
Алтайская компания работала на месте обрушения здания в Новосибирске 0
23:59
За чертой бедности находятся 12,7% россиян 10
23:22
Томенко осмотрел метровые 3D-принтеры в Новоалтайске. Как в Европе, но дешевле 5
22:24
Обрушение здания в Новосибирске: названо число погибших 0
21:57
В Турции скончалась 12-летняя россиянка, которую засосало в бассейне 1
21:32
Forbes назвал богатейшие семейные кланы России 3
20:47
Глава Заринска торжественно ушел в отставку 3
20:30
Росстат назвал регионы РФ с самым калорийным питанием 2
19:46
Барнаульцев приглашают отметить летний Новый год 4
19:27
Жители Славгорода переплатили за ЖКХ 500 тысяч рублей 2
18:36
Старые автомобили с рекламой "Сити Трейд" уберут с улиц Барнаула по решению ФАС 5
18:36
Маньяки и журналисты: десять лучших персонажей фильмов Дэвида Финчера 2
18:16
Горячую воду отключат на сутки жителям Барнаула из-за ремонта теплосетей 1
18:15
Своих не сдаем: "Единая Россия" выступит против лишения мандатов депутатов Барнаула 14
18:10
Зимой не замерзнут: как в алтайских селах впервые за полвека модернизируют теплосети 0
18:02
Школа моделей в Барнауле начала поиски красивых девушек 3
17:33
Porsche и ВАЗ заставили Барнаул стоять в семибалльных пробках вечером 28 августа 0
16:59
Олег Хорохордин пожарил яйца в честь завершения строительства газопровода 5
16:43
Три участка дорог под Барнаулом перекроют 28 августа из-за военных колонн 2
16:32
Канал поставки крупных партий наркотиков перекрыт на Алтае. Возбуждено 18 дел 4
16:23
Двое парней на Алтае угнали у коллеги автомобиль и нечаянно сожгли его 3
15:46
Новые группы откроются в детском саду в центре Барнаула к 2020 году 1
15:15
Житель Горного Алтая обманул продавца на пять тысяч рублей и спрятался в Минусинске 2
14:56
Видео с места обрушения двухэтажки в Новосибирске опубликовал СК 0
14:42
Пешеходные переходы вблизи барнаульских школ еще раз призвали обезопасить 1
14:27
Успение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии отмечают православные 28 августа
Успение – один из двенадцати главных праздников Православной церкви
14:25
Дело случая. Почему Поспелова обвинили в убийстве Седова и почему это может быть не так 32
14:22
Алтайские фольклористы стали одними из лучших на всероссийском фестивале 0
14:20
Названа возможная причина обрушения двухэтажки в Новосибирске 0
14:07
20 лет стабильности: ООО "Газпром газораспределение Барнаул" отмечает юбилей 6

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.