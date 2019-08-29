Спасатели разобрали обломки двухэтажки в Новосибирске. Фото и видео

Спасатели завершили аварийно-спасательную операцию на месте обрушения стены двухэтажного здания насосной станции в Новосибирске, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Чтобы полностью разобрать 250 кубометров обломков, они непрерывно работали на протяжении 10 часов.

При помощи специально обученных собак под завалами нашли четырех человек. Только один из них остался жив. Его госпитализировали в больницу.

"Собаки повели себя так, как их учили, – рассказала старший вожатый служебных собак отделения поиска пострадавших Сибирского спасательного центра МЧС России Ольга Гончарова. – При возможности обнаружения человека они его обнаружили".

Напомним, обрушение реконструируемого здания случилось в полдень 28 августа. По факту трагедии СКР возбудил уголовное дело.