Торжественная линейка в Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова, посвященная Дню знаний, состоится 2 сентября текущего года в 08:15 на площади у главного корпуса вуза. На построение выйдут около двух тысяч первокурсников АлтГТУ.

Для участников подготовлена праздничная программа. Студентов поздравят ректор Андрей Марков и специально приглашенные гости. Запланированы выступления творческих коллективов университета. Организаторы обещают сюрпризы для всех участников события.

В этот же день с 17:00 до 20:00 на площади у главного корпуса АлтГТУ развернется открытый молодежный спортивно-творческий фестиваль "Разогреем сковородку". В программе фестиваля – спортивные соревнования, выступления творческих коллективов, презентация общественных организаций вуза, конкурсы и лотереи для первокурсников, флешмоб, дискотека.

Добавим, АлтГТУ им. И.И. Ползунова является лидером среди региональных вузов по количеству бюджетных мест. В этом году университету (включая филиалы) выделено 1694 бюджетных места по различным уровням образования, направлениям подготовки (специальностям) и формам обучения.

АлтГТУ завершает бюджетный набор. Впереди зачисление на заочную форму на программы бакалавриата, которое состоится 30 сентября. Среди зачисленных в головной вуз на бюджетные места на программы бакалавриата и программы специалитета около 100 человек имеют аттестаты или дипломы колледжа с отличием.

Для поступления на внебюджет заочной формы обучения на программы высшего образования заявления принимаются до 19 сентября (если предстоит пройти вступительные испытания – до 13 сентября).

Как отмечает приемная комиссия Алтайского государственного технического университета, всего было подано около 10 000 заявлений. "Большим спросом у абитуриентов пользовались образовательные программы факультета информационных технологий, строительно-технологического факультета, энергетического факультета и факультета специальных технологий. Значительно вырос проходной балл на "инженерные" программы обучения".