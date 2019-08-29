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Компенсацию платы за детский сад увеличат в Алтайском крае

, ИА "Амител"
В ближайшее время в Алтайском крае увеличат плату за детские сады, и повышение компенсации сделает это менее болезненным
Детский сад / Фото: pixabay.com

Детский сад / Фото: pixabay.com

В Алтайском крае намерены увеличить компенсацию платы за детский сад для многодетных и малоимущих семей. Связано это с тем, что уже осенью 2019 года родительская плата за пребывание детей в детских садах вырастет. Связано это с необходимостью улучшить и разнообразить рацион питания дошкольников.

Чтобы это не слишком больно ударило по кошелькам населения, губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил региональным министерству образования и науки и министерству финансов проработать вопрос повышения размера компенсаций пребывания детей в детских садах.

"Сейчас вносятся изменения в региональный закон "Об образовании в Алтайском крае" для увеличения размера компенсации части платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования в образовательных организациях Алтайского края", – сообщил министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко.

На сколько собираются повысить компенсацию? 

В среднем компенсация возрастет на 10% и составит:

на первого ребенка – 30% ( ранее была 20%);

на второго ребенка – 60 % (ранее было 50%);

на третьего ребенка – 80% (ранее было 70%).

В правительстве уточнили, что расходы на эту меру поддержки будут включены в краевой бюджет.

Зачем повышать оплату за детские сады?

В садиках просто не хватает средств, чтобы приобретать необходимые продукты для четырехразового питания. Часть продуктов заменяются другими, неравноценными. В результате рацион питания детей не соответствует физиологической потребности растущих организмов.

Предстоящее повышение родительской оплаты за детские сады поможет выправить ситуацию, а повышение компенсации сделает это менее болезненным для малоимущих и многодетных граждан.

"Таким образом, питание в детских садах будет улучшаться, существенно не отражаясь на семейных бюджетах малоимущих граждан региона", – отмечают в правительстве.

Из чего складывается оплата за детский сад?

В целом содержание одного ребенка в дошкольных учреждениях обходится в 8 тысяч 164 рубля. При этом родительская плата составляет всего лишь 1 тысячу 650 рублей. Плата родителей идет только на питание. Все остальные расходы покрывают из бюджета.

Когда и насколько повысят плату за детские сады в Алтайском крае?

Власти Барнаула уже заявили о том, что плата за детские сады в городе повысится до двух тысяч рублей уже с 1 сентября 2019 года. В понедельник, 26 августа, комитет по образованию столицы региона уже принял соответствующий приказ.

"Две тысячи рублей – это менее 25% от общих затрат на пребывание ребенка", – подчеркнули в администрации города. Отметим, в краевой столице с 2013 года родительская плата в детских садах была установлена в размере 1500 рублей.  Выросла она только один раз на 150 рублей в январе 2015 года. В период с 2015 по 2019 год цены на продукты питания повышались неоднократно, а индексация родительской платы с учетом инфляции не производилась.

Что касается других муниципалитетов Алтайского края, то точной информации, когда и насколько там повысят родительскую плату за детские сады, пока еще нет. В Минобразовании ИА "Амител" сообщили, что еще ведутся расчеты и возможны корректировки. Скорее всего, точная информация по всем городам и районам края появится в течение сентября.

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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