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Почти полмиллиона рублей собрали жители Алтая для мальчика после операции на сердце

, ИА "Амител"
Теперь двухлетний Костя сможет пройти весь комплекс реабилитации и наслаждаться полноценным детством

Сегодня, 29 августа 2019 года, компанией "ВелКен" в рамках проекта "Подари сердцам жизнь!" переданы 460 422 рубля Косте Вотякову.  Ровно столько денег необходимо мальчику для реабилитации после тяжелой операции на сердце. 

"Все тяжелые испытания когда-нибудь заканчиваются. Дети выздоравливают, покидают больницы, взрослеют. У них начинается совсем другая жизнь, в которой нет места уколам и капельницам, – рассказал заместитель генерального директора ООО "ВелКен" Алексей Якушев. – Но у них остается бесценный опыт победы над болезнью, которым они готовы поделиться со всеми, в том числе и с теми, кому эта победа только предстоит. Компания "ВелКен" благодарит всех участников проекта "Подари сердцам жизнь!", всех  любителей ТМ "Алтайские семечки" за отданное предпочтение нашей продукции, за внесенный вклад в здоровье ребенка!".Костя стал первым, кому помогли благодаря благотворительной акции "Подари сердцам жизнь!". Возможно это совпадение, но дата передачи собранной на лечение суммы денег совпадает с днем рождения Кости. Мальчику исполнилось два года. Коллектив компании "ВелКен" от себя и всех участников проекта "Подари сердцам жизнь!" поздравил отважного ребенка с днем рождения, вручил сертификат на необходимую сумму и набор "Алтайских семечек". Косте пожелали успехов в лечении, хороших и добрых врачей и крепкого здоровья!

Часть собранных денег уже реализована, в частности, Костя прошел обследование в Национальном медицинском исследовательском центре имени академика Е.Н. Мешалкина. Также заказано специальное медицинское оборудование, жизненно необходимые лекарства и специфическое детское питание.

Помогать могут все. Самое главное – решить и сделать! Совместными усилиями возможно большее!

"Наша семья от всей души благодарит всех, кто организовал и принял участие в этой замечательной акции "Подари сердцам жизнь!" – компанию "ВелКен", Алтайское отделение Российского детского фонда, и, конечно, тех, кто покупал ТМ "Алтайские семечки" с сердечком, – поделилась своими эмоциями мама Кости Елена Вотякова. – Спасибо всем за отзывчивость, доброту, сердечное участие в жизни нашего Кости. Собранные деньги окажут большую помощь в его реабилитации, эти деньги откроют нам двери к высококвалифицированным специалистам, врачам, к которым мы раньше даже не мечтали попасть. На эти деньги мы продолжим кормить Костю специальным лечебным питанием, которое так важно для набора им веса. Но не все в этой жизни решают деньги, не менее важно внимание и доброе слово. Каждый рубль в этой огромной сумме – это пожелание здоровья нашему ребенку, успехов в этом нелегком пути, стойкости характера. Каждая пачка, это маленький кусочек добра, и все вместе они сливаются в огромную реку или даже океан добра! Хотелось бы, чтобы как можно больше детей получили помощь. Чтобы каждый, кто в ней нуждается, был услышан, как мы. Чтобы семьи не оставались один на один со своей бедой. Компания "ВелКен", Радио Дача Барнаул, "Катунь 24" и "Алтайское отделение Российского детского фонда" сделали большой шаг на этом пути, надеюсь, это станет доброй традицией".

Благотворительная акция "Подари сердцам жизнь!" организована компанией "ВелКен" в июне 2019 года. В рамках нее 1 рубль с каждой проданной пачки ТМ "Алтайские семечки" перечисляется детям, нуждающимся в сложных дорогостоящих операциях в области кардиологии и реабилитации после операций.

Компания "ВелКен" благодарит всех участников и партнеров акции: "Катунь 24", Алтайское отделение Российского детского фонда, Радио Дача Барнаул и "Мой Алтай" за активное участие, за помощь в информационном освещении акции "Подари сердцам жизнь!" и приглашает всех взрослых и детей активно щелкать "Алтайские семечки".

ТМ "Алтайские семечки" со специальной символикой – сердцем на каждой упаковке – вы можете купить в розничных магазинах Барнаула и Алтайского края. Также продукция представлена в торговых сетях: "Аникс", "Ашан", "Быстроном".

ТМ "Алтайские семечки" – подари сердцам жизнь!

Сайт проекта http://podari-serdcam.ru/.

 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

29.08.2019 11:43
гостьЯ

СПАСИБО ЛЮДИ, ЧТО ВЫ ЕСТЬ!!!

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29.08.2019 12:03
- гость -

это прорыв!

0  0
29.08.2019 12:26
- гость -

Молодцы ребята! Ответственный производитель раз помогает детям!

0  0
29.08.2019 12:29
- гость -

Будем принимать участие в акции и покупать Алтайские семечки, помогать малышами!

0  0
29.08.2019 12:43
Злая гостья

И жаль, что отечественное здравоохранение заставляет собирать деньги на лечение.

0  0
29.08.2019 12:58
Ируся

это вам не Облака.....молодцы!Люди!

0  0
29.08.2019 12:59
М

Отрадно видеть, что за десятилетия внедрения в стране "идеологии золотого тельца" русские люди остались остались человеками! Надеюсь, не за горами когда подобной станет и управленческая элита страны!

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