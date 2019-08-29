Центральные улицы Барнаула перекроют из-за Дня города

В Барнауле в связи с репетициями торжественных мероприятий в честь Дня города перекроют движение транспорта по нескольким центральным улицам, сообщает мэрия.
Раньше всего отпразднуют именины родного города жители Затона. Из-за торжества 30 августа с 16:00 до 19:00 будет перекрыта проезжая часть по адресу ул. Водников, 11.
Так, по площади Сахарова (пр. Социалистический между улицами Молодежная и Мерзликина) движение транспорта будет запрещено с 16:00 до 19:00 на протяжении трех дней – 4, 5 и 6 сентября. В сам же День города – 7 сентября – проезд будет закрыт с 8:00 до 22:30.
В этот день перекроют еще несколько участков:
– проспект Ленина между площадью Октября и улицей Никитина – с 9:00 до 19:30;
– нечетная сторона проспекта Ленина между улицами Димитрова и Молодежная – с 9:00 до 21:00;
– четная сторона проспекта Ленина между улицами Чеглецова и Петра Сухова – с 19:00 до 23:00;
– перекресток улиц Георгия Исакова и Островского – с 14:00 до 22:30.
Из-за указанных ограничений изменятся схемы движения общественного транспорта. Информацию о том, по каким маршрутам автобусы будут объезжать закрытые участки, можно узнать на официальном сайте краевой столицы.
Комментарии
капец. вот нахрена? захочешь на праздник поехать и не доедешь. и как всегда все утонет в пробках. Супер праздник.