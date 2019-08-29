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Центральные улицы Барнаула перекроют из-за Дня города

, ИА "Амител"
В краевой столице стартовала подготовка к празднованию 289-летия города
Фото: из архива Amic.ru

Фото: из архива Amic.ru

В Барнауле в связи с репетициями торжественных мероприятий в честь Дня города перекроют движение транспорта по нескольким центральным улицам, сообщает мэрия.

Раньше всего отпразднуют именины родного города жители Затона. Из-за торжества 30 августа с 16:00 до 19:00 будет перекрыта проезжая часть по адресу ул. Водников, 11.

Так, по площади Сахарова (пр. Социалистический между улицами Молодежная и Мерзликина) движение транспорта будет запрещено с 16:00 до 19:00 на протяжении трех дней – 4, 5 и 6 сентября. В сам же День города – 7 сентября – проезд будет закрыт с 8:00 до 22:30.

В этот день перекроют еще несколько участков:

– проспект Ленина между площадью Октября и улицей Никитина – с 9:00 до 19:30;

– нечетная сторона проспекта Ленина между улицами Димитрова и Молодежная – с 9:00 до 21:00;

– четная сторона проспекта Ленина между улицами Чеглецова и Петра Сухова – с 19:00 до 23:00;

– перекресток улиц Георгия Исакова и Островского – с 14:00 до 22:30.

 Из-за указанных ограничений изменятся схемы движения общественного транспорта. Информацию о том, по каким маршрутам автобусы будут объезжать закрытые участки, можно узнать на официальном сайте краевой столицы.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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