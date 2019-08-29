ЦБ: запасы картофеля на Алтае в июле почти в семь раз превышали прошлогодние

В июле 2019 года годовая инфляция в Сибири сохранилась на уровне июня – 5,1%, а в Алтайском крае продолжил дешеветь картофель, рассказали в региональном отделении Центробанка.

"Снизились темпы роста цен на продовольственные товары и услуги, что смягчило некоторое увеличение непродовольственной инфляции. Сдерживающее влияние на инфляцию в июле оказали эффект высокой базы прошлого года, укрепление курса рубля и умеренный потребительский спрос. С другой стороны, проинфляционным фактором выступил рост спроса на автомобили", – сообщили в ЦБ.

Продовольственная инфляция в июле замедлилась до 5,9% в годовом выражении, в июне было 6%. В частности замедлился рост цен на мясо, колбасы, муку, крупу, макаронные и хлебобулочные изделия. Снизились цены на сахар.

В Алтайском крае продолжил дешеветь картофель, запасы которого на начало июля почти в семь раз превышали прошлогодние, отметили в ЦБ. Подешевели капуста, свекла, морковь и огурцы.

Непродовольственная инфляция в июле увеличилась до 3,8%, в июне было 3,7%. Наибольший вклад внесли цены на легковые автомобили: за год объем сибирского авторынка вырос на 6%. В остальном динамика цен оставалась умеренной, включая моторное топливо.

Каждый десятый непродовольственный товар в Алтайском крае в июле подешевел, а каждый второй подорожал не более чем на 4%. В Республике Алтай цены на такие товары снизились – в единственном из сибирских регионов.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в стране вернется к 4% в начале 2020 года.

Ранее в алтайском отделении Центробанка рассказали, что в регионе микрозаймы под залог маткапитала раздавали более 10 компаний.