ЦБ: запасы картофеля на Алтае в июле почти в семь раз превышали прошлогодние

В июле 2019 года годовая инфляция в Сибири сохранилась на уровне июня – 5,1%, а в Алтайском крае продолжил дешеветь картофель, рассказали в региональном отделении Центробанка.
"Снизились темпы роста цен на продовольственные товары и услуги, что смягчило некоторое увеличение непродовольственной инфляции. Сдерживающее влияние на инфляцию в июле оказали эффект высокой базы прошлого года, укрепление курса рубля и умеренный потребительский спрос. С другой стороны, проинфляционным фактором выступил рост спроса на автомобили", – сообщили в ЦБ.
Продовольственная инфляция в июле замедлилась до 5,9% в годовом выражении, в июне было 6%. В частности замедлился рост цен на мясо, колбасы, муку, крупу, макаронные и хлебобулочные изделия. Снизились цены на сахар.
В Алтайском крае продолжил дешеветь картофель, запасы которого на начало июля почти в семь раз превышали прошлогодние, отметили в ЦБ. Подешевели капуста, свекла, морковь и огурцы.
Непродовольственная инфляция в июле увеличилась до 3,8%, в июне было 3,7%. Наибольший вклад внесли цены на легковые автомобили: за год объем сибирского авторынка вырос на 6%. В остальном динамика цен оставалась умеренной, включая моторное топливо.
Каждый десятый непродовольственный товар в Алтайском крае в июле подешевел, а каждый второй подорожал не более чем на 4%. В Республике Алтай цены на такие товары снизились – в единственном из сибирских регионов.
По прогнозу Банка России, годовая инфляция в стране вернется к 4% в начале 2020 года.
Ранее в алтайском отделении Центробанка рассказали, что в регионе микрозаймы под залог маткапитала раздавали более 10 компаний.
Комментарии
Нашел данные за 2016год у службы госстатистики https://www.fedstat.ru/indicator/31454.do . Средняя цена на картофель в августе равна 9.99руб за 1кг. Сейчас в ленте "Картофель Эконом вес" стоит 15,69руб за кг.
Т.е. за три года на 56% увеличилась.
Значит за год 18,67%.
Вопрос: откуда 3,8-6% инфляция в статье?!
С математикой не поспоришь, что бы в уши не вливали народу
И как ЦБ объемы запасенного картофеля определил?